Stradivarius rebaja el chaleco acolchado en su Black Friday y todas lo quieren

Los chalecos son una de esas prendas que no te pueden faltar durante el otoño/invierno, por lo versátiles y cómodos que resultan. Muchas de las principales firmas ofrecen sus propias alternativas para la actual temporada, y puedes optar por ellas si estás buscando un complemento para tus looks formales o informales. Stradivarius rebaja el chaleco acolchado en su Black Friday y lo debes tener.

Hablamos de un chaleco acolchado largo sin mangas con detalles como capucha y cordones regulables a color para sujetarlo. Asimismo, viene con unos prácticos bolsillos en los laterales y un cierre con cremallera metálica frontal para protegerte del frío.

Black Friday: Stradivarius rebaja el chaleco acolchado

Tallas y colores

Esta marca comercializa su chaleco en tallas que van desde la XS a la XL, y puedes seleccionar uno de los dos colores disponibles.

En concreto, la prenda está en beige, siendo realmente original, pudiendo llevarlo con vaqueros, botas, faldas… para ir de fin de semana a la montaña y estar mucho más protegida.

Por su parte, el negro o más oscuro es que a todos gusta. Así lo tienes para muchas ocasiones y, si lo sabes cuidar, y haces caso a las etiquetas, entonces es perfecto para variedad de temporadas y años. Elige que el te guste más.

Materiales agradables y confortables

El chaleco cuenta con materiales de primera calidad, como el poliéster usado tanto para el forro como para el exterior. Podrás utilizarlo a diario sin miedo de que la tela se dañe o se deteriore ya que es resistente, y durará con unos mínimos cuidados.

Respecto al mantenimiento, recomiendan lavarlo a máquina a un máximo de 30° y siempre en programas de centrifugado corto. Aconsejan no recurrir a la lejía ni al blanqueador y, si vas a plancharlo, procura que la plancha no supere los 110° en ningún caso. Finalmente, se aconseja la secadora a una temperatura reducida para no estropear la tela. Con estos cuidados, no tendrás problemas.

Precio con descuento por tiempo limitado

El precio original de este chaleco era de 39,99 euros. Pero hasta este jueves a las 19:00 tiene una rebaja del 40% vía app. Únicamente tendrás que pagar 23,99 euros, por lo que es una buena oportunidad para ahorrar con esta oferta exclusiva.

Son las rebajas del Black Friday Stradivarius se adelanta a todas ellas. De manera que, si te interesa, Stradivarius tiene más ropa en promoción por tiempo limitado. ¡Date prisa para poder aprovecharlas!

Gastos de envío

En Stradivarius, los gastos de envío a tienda son totalmente gratuitos. Puedes pedirles que te lo envíen a su local más cercano.

Si lo que prefieres es el envío a un punto de recogida o a domicilio para tu próximo chaleco favorito, tendrás que pagar una suma adicional de 3,95 o 4,95 euros. O bien comprar algún otro producto para que la suma de los artículos supere los 30 euros.

Y tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectivo su cambio o su devolución. Recuerda que el chaleco tiene que estar en perfecto estado, por lo que es ideal que no te lo pongas si no estás satisfecha.

En resumen, se trata de una de esas prendas básicas que son muy útiles para el día a día o si te vas de viaje con tu pareja o amigas. Con apenas un chaleco puedes llevar entonces infinitos outfits y lucirte a donde vayas. Queda bien encima de camisas y de camisetas, con ventajas sustanciales como esos bolsillos en los que puedes llevar tus objetos personales para que no se caigan.

Además tienes toda la información sobre estos descuentos en la web o app de la tienda.