Su estilo es uno de los mas admirados entre las ‘royals’ europeas y ahora, embarazada de su tercer hijo, Kate Middleton sigue conquistando gracias a sus sofisticados looks premamá. Al igual que sucediera durante la espera de sus dos primeros hijos, los príncipes George y Charlotte, cada una de sus apariciones publicas se convierte en toda una lección de elegancia admirada en todo el mundo.

Fiel a sus gustos, y una vez superadas las molestias de los primeros meses de gestación, la Duquesa de Cambridge ha presumido de su nueva silueta con modelos de corte clásico y romántico. Buen ejemplo de ello fueron los diseños que lució en sus primeros actos tras conocerse la noticia con sendos diseños de Temperley London -una de sus marcas favoritas- y Orla Kiely (con un vestido rosa empolvado de reminiscencias retro).

En sus últimos eventos junto a la Familia Real británica en Sandringham, parece haberse inspirado en otra de las grandes damas de la elegancia, Melania Trump, haciendo de los abrigos los grandes protagonistas de sus looks de invierno.

A sus 36 años recién cumplidos, Kate Middleton hace gala de una vitalidad envidiable, algo que también se refleja en sus ‘outfits’. Su embarazo no es ningún impedimento para reducir su actividad publica por lo que ha participado en varios actos luciendo un perfecto estilo casual con pantalones y calzado plano, como botas y zapatillas deportivas.

Sin duda, la Duquesa de Cambridge es toda una mamá todoterreno que sabe cómo acertar en cada ocasión, demostrando que el embarazo y la elegancia no tienen por qué estar reñidos. Si quieres ver algunos de sus mejores looks no dudes en pinchar en nuestro vídeo y déjate seducir por el ‘estilo Kate’.