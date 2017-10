Sara Carbonero tiene nueva firma favorita y sabemos cuál es

Siempre que Sara Carbonero publica una foto en su cuenta de Instagram es conveniente abrir bien los ojos, ya que lo normal es que nos adelante alguna prenda tendencia o nos inspire a la hora de elegir un look. La periodista es una de las it girls más reputadas de nuestro país y -en cuestiones de estilo- poco o nada se le puede toser. Su última imagen no es una excepción.

Cuando después de dos años conoces un lugar que, como diría mi amiga Mayra, “tiene tu nombre”. #melohabríallevadotodo #graciasnataliaporeldescubrimiento #sitiosconencanto #hastalapuertaespreciosa #Porto #slowlife Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 6:51 PDT

En ella la vemos con un outfit otoñal de jersey amarillo, jeans y gabardina marrón. Pero, si nos paramos a leer detenidamente el post, vemos que hay algo que llama la atención más allá de un look y es que Sara Carbonero deja caer sutilmente que ha conocido un lugar que le ha encantado y del que se “habría llevado todo”.

Evidentemente, todo apunta a que habla de una tienda cuyas prendas ocupan desde ya un lugar en su amplísimo armario. Lo cierto es que Sara nos ha puesto la labor investigativa un poco más fácil, al añadir el nombre de la boutique en la localización de la imagen: Coração Alecrim.

¿Quién hay detrás de esta firma? ¿Qué valores tiene? Se trata de una tienda portuguesa, con sede en Oporto, que apuesta por el comercio sostenible y que reivindica los productos artesanales y locales, ya que “Portugal tiene mucho que ofrecer al mundo”, tal y como confirman las creadoras de la marca -Filipa y Rita- en su biografía. Además, no solo se dedican al textil, sino que también extienden su catálogo a la decoración.

Una publicación compartida de Coração Alecrim (@coracao.alecrim) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 3:40 PDT

Una publicación compartida de Coração Alecrim (@coracao.alecrim) el 3 de Oct de 2017 a la(s) 2:17 PDT

La belleza, la sencillez y el amor son tres de los patrones que definen la esencia de Coraçao Alecrim. Tejidos y colores naturales, líneas sencillas, aspecto vintage y una inclinación hacia la tendencia oversize son otras de las características de estas prendas que han conquistado a Sara Carbonero, a nosotros y (casi) seguro que también a ti.