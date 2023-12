Los mejores maquillajes de noche para deslumbrar en Nochevieja

Más elegantes, con metalizados, con glitter, de diversos colores, estos son los mejores maquillajes de noche que puedes aplicar durante Nochevieja. Debes combinar perfectamente para ser la reina de la fiesta.

También puedes dar un toque original y ofrecer ese aspecto que en otros momentos no te atreves. En Fin de Año vale todo.

Los mejores maquillajes de noche

Un toque de color divertido

Para que todos se fijen en ti, nada mejor que aportar color bien distinto. Atrevido, a base de rosas y naranjas, que verás en Rude Cosmetics. Tienes el Chupa Chups Sugar Stix Neon – Delineadores de ojos, en siete tonos neón para darle un pop de color y dulzura a los delineados.

O el Mentos Lip ‘n Cheek Tint 2-in-1 – para el tinte para mejillas y labios, el colorete 2 en uno de acabado radiante para labios y mejillas. Para su uso en mejillas, aplicar y difuminar con los dedos, pincel o esponja. Para su uso en los labios, aplicar con las yemas de los dedos. En dos tonos.

De larga duración

Tales fiestas suelen durar y acabamos horas con el mismo maquillaje. Entonces pasa que se quita y ya no estamos igual a las 22h que a las 3 de la mañana. La solución, los maquillajes de larga duración. Clinique sorprende con su Moisture Surge™ 100 Horas Gel-crema Auto-rehidratante, un hidratante en gel-crema sin aceites, formulada con un exclusivo biofermento de aloe vera y ácido hialurónico, consigue penetrar profundamente en la superficie de la piel y conseguir así una hidratación en más de 10 capas de profundidad y dura hasta 100 horas.

Sí al metalizado

Seguramente lleves un pantalón de brillos o un top de lentejuelas en esta noche. Nada mejor que complementarlo con un maquillaje que no deja a nadie indiferente, el glitter o metalizado, que ya no solamente puede ser en tonos plateados y dorados, si no en el color que te propongas. Perfecto para las sombras de ojos, labios y hasta uñas.

Smokey eyes

Junto a los metalizados, los ojos con este efecto smokey sigue en tendencia. Es un maquillaje nocturno, de fiesta que favorece mucho la mirada. Según Primor, es muy importante preparar la piel del párpado para que el maquillaje que apliquemos después se fije mejor y dure mucho más tiempo, maquillar la línea de las pestañas y difuminarlo.

Labiales con fuerza

Para que tus labios brillen con fuerza durante esta noche apuesta por los rojos y sus diversas tonalidades. Rock Lips de Charlotte Tilbury es un claro ejemplo. Son lipsticks elaborados con la galardonada fórmula hidratante matte revolution y un deslumbrante packaging de estrellas plateadas inspirado en los icónicos trajes de teatro de Elton.

Están disponibles en dos tonos, un tono nude más intenso y versátil para quienes quieren unos labios de fiesta, pero también un look de día. Y para ir a la era Glam-Rock de los 70, nada mejor que el tono rojo baya intensa y textura brillante para conseguir un labio de sirena iridiscente con un brillo disco. Vas a triunfar seguro.

Bruma facial para un color intenso

Tenemos un glow natural, la bruma facial St. Tropez Self Tan Purity Face Mist, a la venta en Primor, el producto que aporta un suave y ultra favorecedor dorado a la piel y se aplica en solo unos segundos. Se puede vaporizar incluso sobre el maquillaje o al finalizar la rutina de tratamiento facial. Lo mejor es que el color se desarrolla en las 4 a 8 horas siguientes. En la primera aplicación se obtiene un dorado suave y muy natural. Si se busca intensificar el color, basta con repetir la vaporización.

Ya puedes aplicar este maquillaje para una de las mejores fiestas del año.