¿‘Nail art’ en Navidad? Los mejores 3 salones para hacerte la manicura

Apenas queda un mes para entrar en la recta final previa a la Navidad, y qué mejor manera de ponerse a punto para la gran fecha que cuidándonos a nosotros mismos. Es por ello que hay que atender especialmente a algunas partes del cuerpo, como es el caso de las manos y sobre todo las uñas, las cuales juegan un papel clave en las cenas familiares y en las reuniones amistosas, donde estas estructuras salen a relucir más que en otras ocasiones, razón por la que hay que tenerlas perfectas.

Si no sabes cómo hacerte unas uñas elegantes y acordes con tu estilo, no te preocupes, porque en LOOK te traemos la solución. Y es que, aunque tu no cuentes con esa habilidad para llevar a cabo un diseño perfecto, lo cierto es que existen un sinfín de salones rodeados de profesionales que pueden ayudarte a unos muy buenos precios, y en este post te lo contamos.

La joya de la corona es, sin duda alguna, Hello Nails. Esta franquicia cuenta con centros en prácticamente todos los rincones del país, entre los que están Madrid, Barcelona, Valencia, e incluso fuera de nuestras fronteras, como por ejemplo en Andorra. Es por ello que, gracias a las facilidades que ofrece, se ha convertido en el lugar de confianza de algunas de las influencers más destacadas del panorama nacional, contando con varios servicios para que puedas elegir el que más se adapte a tus necesidades en cada momento. No obstante, los manicuristas del centro en cuestión estarán encantados de aconsejarte para que así te sea más fácil elegir entre todas las opciones de las que disponen, pudiendo así meterte de lleno en el mundo del nail art.

Otra de las grandes expertas en uñas no es otra que la franquicia Nails Factory, la cual en su página web define sus servicios con tres palabras: “Tranquilidad, calidad y sobre todo seguridad” contando además con unos “excelentes protocolos de higiene y desinfección”, para así poder presumir de manos, pestañas y cejas sin tener que poner en riesgo tu salud. Como no podía ser de otra manera, este centro también cuenta con su propia página web, en la cual aparecen reflejados un montón de servicios y también la opción de tener promociones para así ir descontando dinero en algunas de tus sesiones, así que no dudes en informarte y ponerte en manos de los mejores profesionales.

Por último, desde LOOK te recomendamos también que deposites tu confianza en d-uñas, un centro de belleza que, además de dejarte unas manos divinas, está especializado también en pestañas, peluquería, depilación y tratamientos faciales diversos, contando con franquicias en países como España, México, Argentina, Panamá, Chile, Colombia, Guatemala y Brasil. Así que, si además de dar un giro de 180 grados a tus uñas, quieres ponerte a punto para los festejos navideños al completo, esta probablemente sea tu mejor opción a unos precios muy competitivos.