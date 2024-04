Massimo Dutti tiene los pantalones anchos que son la última moda y que combinan con todo

Si quieres ir cómoda y sofisticada a todos lados, Massimo Dutti tiene los pantalones anchos de última moda. Están en varios colores y también modelos. Son para ti.

Elegantes, anchos, siempre cómodos y para cantidad de ocasiones, tales prendas son las preferidas por todas en las diversas épocas del año. te contamos cuáles son los últimos modelos de la firma.

Tendencia: Massimo Dutti tiene los pantalones anchos de moda

Pantalón tiro alto wide leg doble pinza

Esta prenda queda más ancha de lo habitual. Presenta el detalle de doble pinza en la parte frontal con pierna ancha y tiro alto. se cierra mediante cremallera oculta por tapeta y botón. Y lleva dos bolsillos de parche en la parte posterior.

Está en dos colores, crudo y lavado como lo denominan en la firma que es un camel o beige realmente elegante.

Ambos son ideales para cantidad de ocasiones y no te los puedes perder para tus eventos durante esta primavera.

En su composición, destaca que está elaborado en algodón 80%, lino 20% y para poder cuidarlo debes tener especial cuidado a las etiquetas y también lo que establece la web: lavar A Maquina Max. 40ºc Centrifugado Corto, no Usar Lejía / Blanqueador, planchar máximo 150 º C, no Limpieza En Seco, se Puede Usar Secadora Temperatura Reducida.

Su precio es de 69,95 euros en variedad de tallas, busca la tuya dentro de la web y compra de forma online que será siempre más fácil y rápido evitando toda clase de desplazamientos.

Pantalón ancho detalle pinzas

En este caso, tenemos un pantalón con el detalle de doble pinza en la parte frontal. Detalle de pinzas en la parte frontal con la pierna ancha. Lleva dos bolsillos laterales, un bolsillo de parche en la parte posterior y forro interior en algodón.

En color beige este pantalón está llamado a ser un must dentro de las prendas para esta primavera. Lo llevas con camisetas de color blanco, blazer en negro, botas, zapatos más abiertos y hasta deportivas.

Su precio es de 79,95 euros en diversas tallas que van de la 34 a la 42, y la ventaja es que lo compras tanto online como en su tienda física.

Pantalón pinzas 100% lino

El lino es un material resistente y sostenible que ofrece cantidad de motivos para ponernos. En este caso, es el material protagonista de este pantalón que aporta máxima calidad. Además tienes este detalle de pinzas en la parte frontal. Se confecciona el tejido 100% lino. Así que tienes una prenda que te durará mucho tiempo.

Con qué combinarlo

Con azul marino, es el perfecto para tus escapadas de fin de semana y es realmente fresquito y ligero.

Jersey punto de cuello que tiene precio de 69,95 euros en cantidad de tallas.

Bolso pucket de piel en marrón con precio de 169 euros y de calidad

Bailarina destalonada en color crudo y precio de 79,95 euros.

Chaqueta bomber cropped con botones negros. La tienes en la web y su precio es de 149 euros.

Pantalón ancho cintura elástica conjunto

Detalle de pinzas en la parte frontal. En color kaki claro, posee dos bolsillos laterales. Y un bolsillo de parche en la parte posterior, mientras que lleva cintura elástica y por esto aporta total comodidad, especialmente si estás todo el día sentada.

Para combinar

Chaleco del mismo color a conjunto: 69,95 euros en variedad de tallas

Gabardina negra con cinturón para los días lluviosos: 169 euros.

Sandalia plana negra de nudos: 99,95 euros busca tu talla en la web de Massimo Dutti

Pendientes de aros asimétricos. En color plata van bien con todo y tienen un precio de 29,95 euros.

Cuál es el precio de este pantalón

Lo tienes por 79,95 euros en tallas que van de la 34 a la 42 y lo debes buscar dentro de la web. si vas a alguna tienda física, entonces también lo tienes para ti y además te lo pruebas.

Por qué debes comprar pantalones anchos en Massimo Dutti

Los más cómodos

Debes pensar que con este corte, tienes los pantalones más cómodos del mundo. No te apretarán como pasa con los más ajustados, pudiendo llevarlos a todos sitios, estar sentadas con ellos, andar, pasear y hasta ir a reuniones.

Calidad de la marca

Massimo Dutti es conocida por su alta calidad en confección y materiales. Sus pantalones suelen ser duraderos y bien hechos, por lo que te durarán años, de ahí su precio que sea algo más elevado que el de otras tiendas.

Versatilidad

Están confeccionados en materiales de calidad, como el algodón y el lino, por lo que son más versátiles y los llevas en cantidad de ocasiones.

Para combinar con lo que quieras

Además una de sus ventajas es que los combinas con lo que quieras desde camisas formales para un look elegante o con camisetas y deportivas para un estilo más casual.

En total tendencia

Aporta siempre la máxima modernidad, con pantalones anchos de diversos estilos, cinturón, colores y mucho más.