De Amalia a Letizia: cuando sacar partido del armario de tu suegra o de tu madre es todo un arte

En un mundo en el que todo va muy rápido, el consumo masivo de moda de bajo coste se ha convertido en algo cotidiano. Sin embargo, de un tiempo a esta parte están cambiando las tendencias y se pone el foco en una manera de comprar más pausada y consciente. Es ahí donde las prendas vintage destacan sobre el resto.

Este tipo de prendas son el máximo exponente de la sostenibilidad, ya que, si se apuesta por lo que ya está hecho, se evita confeccionar de nuevo. Echar la vista atrás y rebuscar entre los armarios de nuestras madres y abuelas es algo que todas deberíamos practicar, no solamente porque podríamos encontrar tesoros en términos de moda, sino porque le haríamos un gran favor al planeta. De la misma manera aplica recurrir a tiendas de moda vintage.

Amalia de Holanda en un acto oficial con un vestido de su abuela. (Foto: Gtres)

La fiebre por este tipo de consumo más responsable ha llegado incluso a los armarios de las royals, donde rescatar ropa de sus antecesoras adquiere, además, un simbolismo especial. Los vestidores de las diferentes casas reales están llenos de joyas que nunca pasan de moda o que pueden tener una nueva vida con unas simples adaptaciones y ajustes. Por ejemplo, la Reina Sofía guarda en el Palacio de la Zarzuela vestidos de gala y de cóctel de firmas como Valentino, que ya en su momento fueron modificados para cumplir con los protocolos de los actos de la Casa Real. También la princesa Beatriz de los Países Bajos tiene vestidos icónicos en su armario y Silvia de Suecia es otra de las que mejor vestía en sus primeros años como consorte.

Buceando en el armario de la suegra

Tanto la Reina Letizia como otras de sus contemporáneas son conscientes del potencial de los armarios de sus antecesoras. En el caso de la esposa de Felipe VI, a lo largo de los años ha rescatado varios diseños del vestidor de la Reina Sofía, como un modelo rojo de largo midi, un delicado vestido rosa con detalles florares en la zona superior o un conjunto más de gala en verde y rosa. Sin embargo, todavía podía explotar mucho más los tesoros que fue acumulando doña Sofía y que prestó regularmente a sus hijas, las infantas Elena y Cristina.

La Reina Letizia con un vestido de doña Sofía. (Foto: Gtres).

A Victoria de Suecia la vimos en una de las ediciones de los Premios Nobel (en 2018) con un modelo de falda de vuelo en gris, cuerpo palabra de honor rosa y fajín dorado. Un diseño de Nina Ricci que pidió prestado a su madre, que lo había llevado más de dos décadas antes en la misma ceremonia. Ella misma también recurrió al armario de la reina Silvia en una visita a Japón en 2017, cuando rescató un vestido de topos de color azul marino. Esta última edición de los galardones también rescató un modelo llevado por su madre hace ya tres décadas. Hizo lo mismo con otro vestido de rayas con lazada al cuello en amarillo y con un vestido fucsia con la parte superior con rayas diagonales.

La princesa Victoria en la entrega de los Premios Nobel. (Foto: Gtres)

Máxima de Holanda sorprendió cuando lució por primera vez el famoso vestido pavo real de su suegra, la princesa Beatriz. Un vestido de un intenso color verde esperanza con falda de plumas de avestruz y estampado en la parte superior con lentejuelas. El diseño original de Theresia Vreugdenhil era largo hasta el suelo, pero la esposa de Guillermo de Holanda lo recortó. Hace poco ha sido la princesa Amalia la que ha querido hacer un homenaje a su abuela rescatando el modelo.

Armarios compartidos

Más allá de estos guiños entre nueras y suegras en clave vintage, lo cierto es que es muy habitual que las nuevas generaciones recurran al armario de sus madres, igual que en cualquier familia. Leonor y Sofía piden prestadas prendas o complementos a la Reina Letizia. También lo hace las hijas de Máxima de Holanda, las de Mary de Dinamarca o la princesa Ingrid de Noruega. Armarios compartidos que responden a una conducta habitual entre madres e hijas y que refuerzan la idea de consumo sostenible y consciente.