Letizia calienta motores para la que es su cita favorita del año. Los Premios Princesa de Asturias son el evento para el que la Reina se prepara a conciencia y da lo mejor sí misma en materia de estilo. Un evento muy especial para ella puesto que se celebra en Oviedo -su ciudad natal-, y que este año cobra una relevancia aún por recuperar parte de la normalidad tras la pandemia y el regreso de la Princesa Leonor desde Gales.

Después de ver el elegante vestido verde que lució para el concierto previo, el estilismo que lucirá en esta ocasión es toda una incógnita. En las dos últimas ediciones, doña Letizia consiguió superarse a sí misma con dos creaciones de Varela, su diseñador fetiche, cada cual más distinta y espectacular. Nos referimos al original vestido blanco y negro de inspiración oriental que vistió en 2017 y al arriesgado diseño con el impactó hace un año. Dos modelos con los que, realmente, logró conquistar al público.

Sin embargo, a lo largo de estos años -a excepción de 2005, cuando se ausentó debido a su avanzado embarazo de la princesa Leonor- la Reina ha tenido más de un ‘desliz’. La inexperiencia y el atrevimiento le jugaron malas pasadas en el pasado y aquí tenemos la prueba. Haz balance con nosotros, y no te pierdas los mejores y peores looks de Letizia en el evento más importante de año para ella. 2004. Para su estreno como Princesa de Asturias en los galardones, Letizia se decantó por un look demasiado sobrio y recatado compuesto por un vestido con lazada al cuello y abrigo a juego en color cava, ambos de Felipe Varela. Todavía era muy joven y se notaba su inexperiencia.

Como Princesa de Asturias

Tras su ausencia en 2005, en la siguiente edición volvió a elegir una fórmula clásica y un tanto aburrida, que nada tiene que ver con la actualidad. Ya embarazada de la infanta Sofía, lució un vestido de corte recto en gasa color lavanda que combinó con un vestido de mohair en tono crudo. A sus pies, peep toes malva con lazo en granate. En 2007 Letizia apostó por el blanco para su estilismo. Firmado por Varela, se trataba de un vestido con aplicaciones de pedrería y una chaqueta corta que no combinaba demasiado. Su gran error de estilo recayó sobre sus medias brillantes. El 2008 fue el año de su gran transformación física. Con una imagen mucho más parecida a la actual, la entonces Princesa de Asturias asistió a la ceremonia con un elegante vestido gris confeccionado en guipur de línea lápiz, silueta que, con el tiempo, se convertiría en su favorita. A sus pies, sus famosos ‘letizios’, creación de Magrit.

En la edición de 2009, Letizia dio un paso atrás con un vestido recto en color negro adornado con profusa pedrería que no resultaba demasiado favorecedor. Lo combinó con un sencillo cárdigan de punto. 2010: Este año Letizia optó por un estilismo con algo más de volumen de lo habitual con un vestido de clara inspiración lady bordado con cordón de raso negro y azabache, también obra de Varela. Un look muy sofisticado que completó con una favorecedora cola de caballo y peep toes de Magrit.

Letizia lució muy elegante en 2011 con un vestido en gasa color moka con flores superpuestas y falda evasé. En cuanto a su look beauty, retiró su cabello de la cara en un recogido con volumen que le ponía años encima. El 2012 la Reina sorprendió con uno de sus looks más glamurosos. En un claro homenaje a la época dorada de Hollywood, Letizia se decantó por un conjunto de dos piezas compuesto por falda en gasa blanca y cuerpo en ‘georgette’ de seda negro de Felipe Varela. Llamaba especialmente la atención su melena peinada hacia un lado con ondas al agua.

El 2013 fue su última cita como princesa en los premios de su ciudad natal, y doña Letizia optó por un vestido con falda de vuelo con semitransparencias en verde botella y aplicaciones de strass.

Como Reina de España

Letizia quiso rendir un original homenaje a Asturias en 2014, en los que fueron sus primeros galardones como Reina eligiendo un vestido lápiz de encaje malla en azul zafiro con cristales negros bordados. Completó el ‘look’ con un ‘clutch’, también de Varela y salones de Magrit.

Este original vestido con volantes superpuestos en degradado de negro a blanco fue una de las piezas más insólitas lucidas por doña Letizia, que eligió los Princesa de Asturias de 2015 para estrenarlo. En esta ocasión, destacaron de manera especial sus joyas, puesto que por primera vez abrió el joyero real luciendo un elegante collar de perlas perteneciente al llamado ‘lote de pasar’.

En 2016, la Reina lució un elegante vestido de cóctel con falda evasé en seda color nude con tul superpuesto, bordados en hilo de metal negro y cristales de Swarovski, que fue comparado con un modelo de Oscar de la Renta. Letizia se decantó por un original look en blanco y negro de inspiración oriental para los Premios de 2018, sin duda, una de las grandes creaciones de Varela. En la última edición prepandemia, la de 2019, la Reina sorprendió con su look más atrevido, un precioso vestido brocado en tonos metalizados.