De un tiempo a esta parte, los estilos de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía se han ido separando de una manera considerable. Un detalle del que hemos sido conscientes en los actos oficiales a los que han ido asistiendo a lo largo de los últimos tiempos pero que se ha hecho especialmente evidente durante estas vacaciones en Mallorca.

A diferencia de años anteriores en los que las dos hermanas optaban por estilismos relativamente parecidos, esta vez, solo ha habido coincidencias en lo que respecta al calzado y a algunos detalles como la elección del peinado. Mientras que Leonor apuesta por combinaciones más clásicas, Sofía tiende a arriesgar más en sus looks, con prendas de última tendencia que han hecho de ella una de las royals más estilosas de su generación.

Uno de los detalles más llamativos son los complementos. A día de hoy, ninguna de las dos ha comenzado a utilizar bolso -al menos en los actos oficiales- y las joyas parecen por ahora patrimonio exclusivo de la Princesa. A sus catorce años, la Infanta Sofía se resiste a hacerse los agujeros en las orejas y, por tanto, no la hemos visto nunca con pendientes. Por su parte, Leonor no solo comparte algunas piezas con su madre, sino que en concreto este verano ya ha estrenado unos originales pendientes con forma de hoja que bien podrían ser un regalo de su abuela, la Reina Sofía y que pertenecen a la marca mallorquina Quandari.

Mientras que Leonor ha hecho de los vestidos en estampado floral, con fruncidos o de corte wrap su seña de identidad, la Infanta Sofía parece haber encontrado en los jumpsuits su prenda fetiche. Ambas lo han demostrado a lo largo de sus apariciones públicas en esta estancia en Mallorca. Leonor ha optado por vestidos florales casi todos los días en los que se la ha visto, al tiempo que la hija menor de los Reyes se ha decantado por monos, sean cortos o largos.

Mención aparte merece el tema de las marcas preferidas de ambas. Tanto la Princesa como la Infanta han mostrado interés por firmas nuevas en los últimos tiempos, tales como Designers Society, &Other Stories o Carol Paris, no obstante, en lo que respecta a marcas low cost, parece que Leonor tiene cierta preferencia por Mango (aunque no siempre), mientras que Sofía suele decantarse por Zara o Sfera. En lo que respecta a los actos oficiales, es aquí donde menos se aprecian las diferencias entre hermanas, con looks de corte bastante parecido en la mayoría de ocasiones, salvo que exista un motivo concreto que justifique una diferencia más destacada.