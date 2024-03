Lefties tiene la chaqueta de punto que pega con todo y que es la mejor opción para esta primavera

Parece que los calados van a ser una de las tendencias esta primavera/verano. Y si quieres sumarte a esta moda algo vintage, deberías darle una oportunidad a esas prendas. La chaqueta de punto de Lefties es total.

La destacamos por su belleza, bajo precio y por presentar una técnica distinta que eleva tus looks. Al igual que el crochet y el bordado suizo, le aporta una apariencia artesanal a tus outfits.

La chaqueta de punto de Lefties que pega con todo

¿Cuáles son las características de esta chaqueta?

Estamos ante un modelo de punto y calado con manga larga y cuello pico, que cuenta con cierre frontal de botones a contraste. Tiene acabado de puntilla en el bajo de la manga y de la propia chaqueta, lo que demuestra el esmero con el que fue fabricada.

Por su relación calidad/precio, del que hablaremos más tarde, es una gran opción para empezar a usar calados este verano.

De hecho, esta prenda forma parte de las Coordinated Garments de Lefties. Puedes combinarla con infinidad de faldas y pantalones. Solamente debes echar un vistazo al catálogo de la firma, y en especial a sus colecciones más actuales, para ver las posibilidades.

¡Crea conjuntos para salir a cenar con tu pareja o de compras con tus amigas! Los calados se adaptan a todo tipo de eventos y lugares.

Los calados, al alcance de todos los bolsillos

Esta técnica textil, a menudo conocida como punto tagliato por su denominación en italiano, consiste en cortar partes de una tela, normalmente lino o algodón, y reforzar y rellenar los agujeros que resultan de los cortes con bordados o encajes de aguja. Antes, comprar una chaqueta con calados suponía una inversión importante. Pero ahora puedes llevarte la tuya gastando poco dinero.

Tallas y colores de la chaqueta

Esta prenda en particular está a la venta sólo en color blanco. La ventaja es que es un tono versátil que podrás usar para casi todo. Asimismo, combina tanto con jeans azules como con un pantalón de vestir negro. Es un as en la manga al que puedes recurrir en esas jornadas primaverales -o por qué no veraniegas- en las que las tardes siguen siendo frescas y te hace falta un abrigo ligero.

Con respecto a las tallas, tienes que seleccionar una de la XS a la XL. Te recomendamos que revises la guía de tallas de Lefties. Nuestro consejo es que compares alguna de las prendas que tienes en casa con la chaqueta, para saber cuál es la talla perfecta.

¿De qué materiales está compuesta?

Desde la marca dicen que esta chaqueta está compuesta 100% por algodón, por lo que es ideal para utilizarla en cualquier época. Eso la hace fácil de cuidar, al punto de que puedes lavarla a máquina. Debes hacerlo en centrifugado corto y a un máximo de 30° C.

Otras sugerencias de cuidados son no aplicar lejía ni blanqueador, no limpiar la chaqueta en seco ni introducirla en la secadora. Puedes plancharla, si tiene algunas arrugas, pero recuerda que la temperatura de la plancha no debe sobrepasar los 110° C.

¿Cuál es el precio que tiene esta chaqueta de punto?

Tiene un precio realmente accesible, de sólo 15,99 euros. La suerte es que Lefties siempre nos regala tales prendas a un precio bajo y todas picamos.

Al igual que varios de los modelos con crochet y bordado suizo, puedes comprar una de estas chaquetas básicas para el armario femenino por menos de 20 euros. ¡Una oportunidad que debes aprovechar!

¿Cuáles son los métodos de envío de Lefties?

Las recogidas en las tiendas físicas de Lefties son gratuitas. Luego, en las demás modalidades aplican unos costes adicionales.

Los envíos a punto de entrega cuestan 3,99 euros, los envíos estándar cuestan 4,99 euros y los envíos express cuestan 5,99 euros. Para averiguar más detalles sobre el tiempo de entrega, condiciones y excepciones, deberías consultar su sección de Ayuda.

A fin de realizar un cambio o devolución, tienes 30 días desde la fecha de recepción del email de confirmación de envío de tu pedido. Los cambios son gratuitos en las tiendas. Puedes cambiar tu prenda por otra talla si está en excelentes condiciones, si tienen stock en la tienda y si el precio es el mismo que al momento de la compra. Si no fuera así, procede a devolverla y realizar otra compra.

Por otro lado, las devoluciones en punto de entrega tienen un coste de 1,99 euros que se descontará del importe que será reembolsado directamente en el medio de pago. El importe de las devoluciones se reembolsa al cabo de una o dos semanas.

Tienes toda la información en la web o en las tiendas físicas de Lefties, sabes que hay varias repartidas por diversos lugares. Seguro que tienes una cerca y te puedes comprar la chaqueta y otras prendas.