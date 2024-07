Los inolvidables looks de la princesa Kate en Wimbledon: una fecha muy señalada

Hay un evento que siempre ha tenido importancia dentro de la Familia Real británica: el torneo de tenis de Wimbledon. Es una fecha especial donde los príncipes de Gales aprovechan para reencontrarse con el pueblo y pasar tiempo con los tenistas del momento, pero ¿por qué tiene tanta importancia la figura de Kate Middleton? La futura reina de Inglaterra ha ido adaptándose a las nuevas tendencias poco a poco, creando su propio estilo y convirtiéndose en un icono, como le sucedió a Lady Di.

No solo los royal se dejan ver por Wimbledon. Hay algunas celebridades como Victoria Beckham o Poppy Delevingne que no quieren perder el campeonato. Hay que subrayar que algunos españoles tan destacados como Rafa Nadal o Manolo Santana han salido victoriosos de esta competición. Sin embargo, ahora vamos a centrarnos en los vestidos y joyas que la mujer de Guillermo de Inglaterra ha lucido durante esta celebración.

Estilo ochentero con joyas de lujo

Kate Middleton, en Wimbledon. (Foto: Gtres)

Una de las apariciones más destacadas de Kate Middleton tuvo lugar hace justo un año. La princesa se presentó en el torneo con una falda blanca y una chaqueta verde, pero no era una chaqueta cualquiera. Se trataba de una prenda estilo ochentero que volvió a estar de plena actualidad gracias a la futura reina consorte.

La famosa prenda estaba firmada por Balmain, una marca que se caracteriza por su sofisticación. Kate no deja nada a la improvisación, así que utilizó como complementos unos pendientes Shyla London y un brazalete que pertenece a una de las colecciones más exclusivas de Sézane. Sin duda, un look que pasará a la historia.

Gafas Bvlgari y vestido de lunares

Kate Middleton, en Wimbledon. (Foto: Gtres)

Profundizar en el vestidor de Kate Middleton es una aventura emocionante. Tiene prendas de todas las épocas, de todos los diseñadores y de todos los estilos, pues sabe defenderse en cualquier ambiente. El torneo de Wimbledon no es el mejor acto para lucir un vestido largo, por eso en 2022 se decantó por uno de corte midi que llamaba la atención por los lunares. Sin embargo, muchos prestaron más interés a las gafas Bvlgari que utilizó con el otro traje que lució ese mismo año. Una pieza que llamó la atención por su color amarillo. Estaba firmado por Roksanda y realmente no era nuevo, lo usó en un acto anterior.

El año que tuvo que ir con mascarilla

Kate Middleton, en Wimbledon. (Foto: Gtres)

En julio de 2021 el torneo estuvo marcado por la pandemia ocasionada por el coronavirus, pero Kate Middleton no falto a su cita. Eso sí, siempre respetando las medidas de seguridad pertinentes, por eso no se separó de su mascarilla. Hacía juego con su vestido, una pieza rosa pastel que marcaba su cintura. Esta propuesta llamada Ahana, de la marca Beulah, no tardó en agotarse de todas las tiendas.

Todo al verde, una apuesta segura

Kate Middleton lleva un tiempo apartada de la vida pública, concretamente desde que se sometió a una cirugía abdominal. Hizo una breve aparición en el desfile que organiza Inglaterra para honrar a Carlos III, pero no ha vuelto a ningún evento, por eso hay tanta expectación por saber qué pasará durante la próxima edición de Wimbledon.

Mientras tanto, podemos echar la vista atrás para rescatar un vestido verde de corte minimalista que lució durante una de las temporadas. Era un diseño de Emilia Wickstead que combinó con unos zapatos blancos de punta fina.