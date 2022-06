La increíble rebaja de Oysho en el vestido que no te vas a quitar este verano

Suave y bien fresquito. Así es la prenda que va a revolucionar el verano. Hemos visto la increíble rebaja de Oysho en el vestido de lino que permite gozar del fresco del verano de una manera bien fácil. Lo tienes en su web y lo puedes comprar ahora por un precio mucho más bajo.

Sigue todas las señas de este vestido que vas a querer por su diseño, precio y materiales empleados en su confección.

La increíble rebaja de Oysho en este vestido

Hablamos de un vestido manga corta de escote pico cruzado y cierre mediante lazada debajo del pecho. Largo y estiloso seguro que lo vas a tener en tu armario para las diversas ocasiones de este verano y muchas otras temporadas.

Una de las cosas que más destacan del vestido es su composición, puesto que es un tejido que contiene más del 50% de lino. Algo a tener en cuenta si lo que queremos es proteger el medio ambiente.

Desde Oysho informan que este lino se cultiva de forma natural, sin riego artificial y no usa semillas modificadas genéticamente ni defoliantes. Su producción se realiza en Europa siguiendo el estándar de European Flax® de European Confederation of Flax and Hemp (CELC).

Algo a tener en cuenta para llevar ropa sostenible, ese gesto que cada vez más hacen las empresas con el fin de no dañar el medio ambiente y no cargarnos el planeta, cada vez más en peligro.

Con qué llevamos el vestido de lino

Esta prenda te servirá tanto para una tarde con amigos, una cena, fiesta y hasta para ir a la oficina. porque es fresco, gracias a sus materiales y perfectamente llevable con cantidad de accesorios.

Lo tienes ideal para llevar con las sandalias planas, también con taconazos, con aquellas de tiras de diferentes colores y hasta con botines cuando llega el otoño.

¿Dónde se compra?

Está disponible en la web de Oysho, que ya hace tiempo que cuentan con prendas de diversos tipos, más allá de la ropa de baño e interior a la que ya estamos acostumbrados.

Lo tienes en dos colores: arena y marrón, de manera que puede escoger el tuyo para diversas ocasiones. el vestido cruzado en lino está de oferta y su precio es de 45,99 euros, pero con el descuento del 43% , entonces pagas por esta prenda mucho menos y el precio final es de 25,99 euros. ¡A por él!