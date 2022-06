Ibiza Vip: la isla favorita de los famosos en cinco lugares clave

Sin duda, Ibiza se ha convertido uno de los destinos VIP tanto a nivel nacional como internacional. La influencer, Chiara Ferragni, su marido Fedez, Cristiano Ronaldo, María Pombo, Emma García y Ana Obregón, entre otros, no han dudado en desplazarse hasta este enclave de ensueño. Y no es para menos porque la conocida como isla bonita cuenta con calas cristalinas y arena infinita, atardeceres de película y restaurantes para no olvidar.

Restaurante Lío

Situado en el Passeig Joan Carles I, Lío es uno de los locales más frecuentados por los famosos. No solo por su gastronomía, sino por su concepto cosmopolita. “Lío Ibiza es una atractiva y sensual interpretación moderna de un espectáculo de cabaret en el que no sólo los cantantes, bailarines, acróbatas y artistas internacionales deleitan a la clientela cosmopolita, sino que el personal de sala también realiza viñetas, creando una nueva forma de interacción que garantiza un ambiente cautivador en el que, en última instancia, todo el mundo se pone a bailar”, explican en su página web.

Charo Ruiz

Otro de los lugares clave de Ibiza es la tienda de Charo Ruiz. Una de las firmas favoritas de la reina Letizia, así como de Ana García Obregón o de las influencers del momento como Laura Matamoros o Violeta Mangriñán.

La firma en cuestión tiene como seña de identidad la moda boho chic y looks relajados que también son perfectos para esas eternas noches de verano. «Su misión principal es la de trabajar con las múltiples referencias de la Ibiza más pura; señalando la importancia de nuestro legado cultural, y utilizarlas para crear piezas que puedan vivir tanto como los recuerdos de esta isla idílica y eterna. Una trayectoria de treinta años y más de sesenta colecciones, cuatro tiendas propias, Flagship Store en Ibiza y con presencia en más de doscientos puntos de venta multimarca en todo el mundo; Charo Ruiz Ibiza es una marca consolidada y posicionada como la firma de referencia en moda Ibicenca en el mercado global», cuentan en su web corporativa.

Cala Comte

Aguas cristalinas y enclave paradisíaco. Cala Comte es una de las más concurridas por los famosos. Además de disfrutar de las playas, los VIP alquilan barcos para pasar agradables jornadas en alta mar y conocer otros rincones de la isla.

No hay que olvidar que, rostros conocidos como Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Jhonny Depp, también han apostado por la isla pitusa para sus merecidos días de descanso. Por lo que en cualquier momento te puedes cruzar con cualquier celebrity, ya que Ibiza se ha convertido en el destino por excelencia y en un lugar mágico que invita a soñar.