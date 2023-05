Fiebre total por las zapatillas de Hello Kitty que han revolucionado Bershka

Bershka tiene unas zapatillas de Hello Kitty ideal para nostálgicas, quizás en los años 90 tuvimos unas o queremos apostar por este look noventero en pleno 2023. La sorpresa ha sido mayúscula al descubrir uno de los complementos que más destaca de la nueva colección de Bershka. Se trata de unas zapatillas no aptas para todas, solo las que quieran destacar con un calzado que se traslada a los años 90, querrán hacerse con ellas. Así son las zapatillas de Hello Kitty que han revolucionado esta primavera Bershka.

Bershka tiene las zapatillas Hello Kitty que han revolucionado la primavera

La primavera es la época del año en la que hay que preparar las zapatillas, los complementos más sencillos y básicos para que nuestros pies empiecen la transición hacia el buen tiempo. Toca quitarse las botas y botines para aportar por unas compañeras de viaje más cómodas, en este caso, las zapatillas.

Bershka ha querido apostar por una tendencia que se llevaba en los años 90 y que vuelve. Es un riesgo que le ha salido bien, ya son una de las zapatillas que más vende y no es de extrañar si nos fijamos en los detalles de este tipo de complemento. Un básico que no podemos dejar escapar si queremos recordar viejos tiempos.

Hello Kitty es la protagonista de este calzado. El popular icono japonés, llega en forma de joya. Un detalle en brillos que hace que estas zapatillas rápidamente nos llamen la atención. Es imposible no enamorarse a simple vista de este elemento que parece sacado de un viaje en el tiempo a los años 90.

La plataforma de 8 centímetros son uno de los elementos que destaca de estas zapatillas. Ganar altura es posible de la mano de un tipo de complemento con el que lucirse. Tiene este detalle que las convierte en una pieza de lo más icónica de los años 90, esas plataformas inspiradas en los setenta que volvían.

Las zapatillas son blancas. El blanco mezclado con los detalles de Hello Kitty son los elementos que hacen de este calzado una apuesta segura. Podrás conseguir un tipo de complemento que se está convertido en viral. Una opción de lo más especial que está revolucionando la primavera.

Podrás hacerte con estas zapatillas por mucho menos, solo 55 euros. Hazte con ellas son una auténtica joya que volará de las tiendas.