Estuve en las rebajas de Zara y no me llevé nada en oferta, pero me compré los zuecos más bonitos para esta primavera

Las rebajas de Zara no siempre son un momento para comprar productos en oferta, sino que también podemos comprar los de nueva temporada, como estos increíbles zuecos. Llega la época del año en el que el pie lo empezamos a desnudar, poco a poco y con la llegada de algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y en los que todo puede acabar siendo posible. En esencia ir de compras no significa comprar por comprar, sino todo lo contrario.

Afrontamos unas rebajas en las que no siempre encontraremos lo que necesitamos, sino más bien todo lo contrario. Podremos empezar a crear algunos elementos que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en estos días que hasta la fecha desconocíamos o sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Son días de aprovechar al máximo estas rebajas que pueden ser claves para conseguir aquello que necesitamos en este momento o vamos a necesitar en breve. Estos zuecos son la mejor inversión posible para una primavera que está a la vuelta de la esquina.

No me lleve nada en oferta de las rebajas de Zara

Las rebajas no son siempre la época en la que compramos en oferta, también podemos llevarnos una serie de piezas que vamos a usar en breve. En concreto, podremos descubrir una serie de piezas que llegan para convertirse en las estrellas de la nueva temporada.

Hay un momento en el que vamos a necesitar estos zuecos que pueden acabar siendo los mejores aliados de unas caminatas disfrutando del sol y del buen tiempo. Es hora de conocer en primera persona una serie de situaciones que llegan sin avisar y que pueden acabar siendo esenciales.

Estaremos muy pendientes de algunos cambios que pueden convertirse en el plus de buenas sensaciones en estas jornadas en las que cada elemento cuenta. Una escapada en estas rebajas que nos están esperando puede acabar siendo la antesala de algo más.

No debemos comprar por comprar, sino hacerlo pensando en lo que nos será útil para nuestro armario, de una manera que quizás nos puede sorprender atrayendo una serie de peculiaridades que hay que tener en consideración en estos días que tenemos por delante.

Los zuecos más bonitos para esta primavera están en Zara

Estos zuecos hechos con materiales de primera calidad, de piel y con tachuelas son una tendencia que viene de lejos y puede acabar de darnos algunos detalles que quizás hasta el momento desconocíamos. Es un calzado atemporal con mucha historia que ahora podemos tener en casa por muy poco dinero.

Tal y como nos explican los expertos de Zuecoscomodos: «Su origen se remonta al imperio romano, el nombre zueco, proviene del latín “Soccus” que era el típico calzado que llevaban los cómicos en el circo romano y se trataba de un zapato que tenía el talón abierto. En la era medieval, en países húmedos de Europa como Holanda, Inglaterra, Suecia y el norte de España, Galicia, Asturias y Cantabria, eran usados para aislar los pies del agua y el frío. Estos zapatos eran elaborados de forma artesanal con madera y eran utilizados en zonas agrícolas en las que el suelo siempre estaba mojado, el barro impedía a los agricultores moverse con fluidez por los huertos y estos zapatos rígidos y con unos grandes tacos de madera en la suela, impedían que quedasen atrapados en el barro. Además, la madera era un perfecto aislante del frío, lo que les permitía mantener los pies calientes durante sus jornadas en los días más fríos».

Siguiendo con la misma explicación: «En el Renacimiento, los zuecos de madera evolucionaron convirtiéndose en el calzado de moda. Su aspecto ya no era tan rústico y se componía de un zapato sin talón, con una gran plataforma al que llamaron Chapín. Los chapines eran exclusivamente usados por las mujeres que los llevaban para proteger sus pies y sus vestidos de la humedad de los baños públicos y de la suciedad de las calles fangosas. La altura de la plataforma determinaba el estatus de su portadora, ya que cuanto más alta era mayor era su nivel en la sociedad. En lugares como Venecia, se llegaron a registrar chapines de hasta 50 cm de altura, esto hacía que las mujeres que lo portaban necesitasen la ayuda de sus esposos y criados para poder caminar. Estos zuecos de madera o corcho, desaparecieron sin dejar huella, las mujeres se pasaron al tacón masculino y nunca más se supo de este estrambótico calzado. A partir de los años 30 del siglo XX, resurgieron cuando zapateros como Ferragamo, comenzaron a crearlos de nuevo, pero con un concepto muy diferente».

Puedes hacerte con esta joya de Zara por menos de 60 euros, un chollazo que no puedes dejar escapar para esta primavera.