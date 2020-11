Estos son los seis colores de uñas que son tendencia este invierno 2020

Este invierno 2020 es más importante que nunca cuidarse las uñas. Un poco de alegría nunca viene mal y menos si conseguimos marcar tendencia. Hacerlas las uñas en casa es una realidad para una parte de la población que ha visto como algo tan importante como las estéticas debían cerrar. Estar preparadas para pedir a nuestra profesional de confianza o buscar en la tienda el color más deseado de este invierno 2020 puede acabar siendo una realidad.

Los seis colores de uñas que son tendencia este invierno 2020

El marrón es el color del otoño, pero también del invierno. Gracias a una unas uñas que destacarán y las que podemos aplicar una serie de dibujos o de complementos con mucho estilo. Unos reflejos dorados o un animal print son una buena opción para este invierno que se presenta muy distinto al anterior. Prepara una base marrón para dejar volar la imaginación con tus uñas.

El rojo vino nos ofrecerás las uñas más estilosas de la temporada. Este color rojo intenso es un clásico que nunca falla. Una declaración de intenciones que le aportará a nuestras manos un acabado espectacular. Si queremos vernos mejor que nunca de la mano de una manicura que siempre quedará bien, apuesta todo en el rojo, nunca fallará.

Llega el color mostaza con mucha fuerza este invierno. Al igual que sucedió con los tonos mostaza la temporada pasada, esta tonalidad de amarillo nunca falla. Es un color original, pero también elegante, podemos combinar al igual que el marrón con otros tonos que sean capaces de aportarnos el acabado que buscamos.

El naranja es una opción que está de moda. El color naranja tampoco se escapa en las tendencias actuales. La mismísima Kylie Jenner optó por ese tono en su última manicura. Si la reina indiscutible de la cosmética con una empresa exitosa a sus espaldas lo lleva es porque realmente tendrá mucha influencia esta temporada.

El caqui no solo está en la ropa. El color caqui o ese verde militar que vemos en chaquetas y en prendas con cierto aire militar, no solo combinará de maravilla con el resto de las prendas de este estilo. Sin que también se convertirá en un color de uñas espectacular. Es un tono neutro que siempre quedará bien, combina con todo y se sale de los convencionales. Este 2020 no es como los demás.

El morado llega para quedarse. Las amantes del color morado estarán de enhorabuena, podrán disfrutar de un tono que hará que sus uñas estén perfectamente conjuntadas con toda su ropa. El tono morado intenso es uno de los básicos que usamos en gran parte de nuestras prendas esta temporada y ahora lo tendremos también en las uñas.

Elige tu color de uñas de tendencia, este invierno 2020 todo estará permitido, dale un poco de alegría a tus uñas con un tono que te guste y te haga sentir bien. Las uñas con o sin centros de estética abiertos se deben hacer con frecuencia, son uno de los elementos que marcan la diferencia.