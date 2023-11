Estos son los cinco top de Sfera imprescindibles para cualquier look de navidad

Como son una buena opción para todo tipo de eventos nocturnos, formales e informales, en esta ocasión queríamos destacar estos son los cinco top de Sfera. Están entre las mejores alternativas que puedes considerar de cara a las fiestas de fin de año. Lucirás espectacular, tanto en Navidad como en Nochevieja, sin tener que invertir demasiado dinero en nuevas prendas.

Todos estos tops, cuidadosamente seleccionados del catálogo actual de Sfera, cuestan menos de 25 euros. Varios incluso tienen interesantes descuentos por tiempo limitado que deberías aprovechar para ampliar tu armario navideño gastando poco y nada.

Cinto top de Sfera que necesitas

Top cuerpo brillo pico

Este cuerpo cuello pico con brillo, elaborado 100% con poliéster de la mejor calidad del mercado, es un atuendo inmejorable para esas salidas previas a las fiestas de fin de año. Disponible en tallas de la S a la L, cuenta con algunos detalles minimalistas que rápidamente lo harán sobresalir en cualquier reunión. Y vas a poder lavarlo en lavadora, a una temperatura máxima de 30° C. El precio de este artículo es de sólo 17,99 euros. Así que lo tienes realmente asequible.

Top escote cruzado

Este producto liso, con tirantes y cuello cruzado, está fabricado en un textil mezcla viscosa 75% y poliamida 25%. Fresco y cómodo, resultará ideal si quieres destacar tu espalda y tus hombros. Si has estado yendo al gimnasio, es perfecto para marcar esa zona. Forman parte de los cinco top de Sfera.

Podrás lavarlo a máquina y plancharlo a un máximo de 110°, siguiendo las indicaciones de Sfera. Lo tienes en la web por 19,99 euros.

De tirante ancho

Confeccionado con un híbrido 91% poliéster 9% poliamida, este top con tirantes anchos se complementará muy bien con accesorios dorados o plateados en el cuello. Puedes lavarlo en la lavadora, a una temperatura máxima de 30°, o plancharlo si te interesa hacerlo.

El precio de este artículo es de sólo 20,75 euros. Su coste original era de 25,99 euros. ¡Ahorra 5 euros para los complementos!

Top cuerpo halter terciopelo

El terciopelo es uno de los materiales de moda este año, y para sumarte a la tendencia nada mejor que este top cuerpo con cuello halter que hará que llames la atención allí donde vayas. Compuesto de 96% poliéster y 4% elastano, es confortable y muy resistente.

Lo tienes en la web de Sfera con un precio de sólo 21,99 euros. Elige tu talla y no pierdas el tiempo.

Top lencero

Por último, si buscas algo más íntimo -no tanto para salir de casa sino más bien para esperar a tu pareja en una cita romántica-, entonces deberías fijarte en este top lencero, 100% poliéster. Es una de las prendas más sexys de la colección 2023/24 de Sfera, duradera y atractiva en partes iguales. Puedes lavarla en la lavadora, a un máximo de 30° C, o plancharla a un máximo de 110° C.

Y si el color negro no acaba de convencerte, siempre tienes el crudo para decantarte por un tono más claro y propositivo para afrontar mejor esta temporada y el año que viene. El precio de este artículo es de sólo 25,99 euros.

Con estas alternativas que te dejamos, elijas una o varias, puedes estar segura de haber escogido bien para las próximas fiestas. Y además son muy fáciles de comprar, porque en la web es rápido y lo tienes en casa en poco tiempo.

Y si lo quieres antes y sin coste de envío, lo puedes reservar, comprarlo y recogerlo en tu tienda Sfera más cercana o por la que sueles pasar cada mañana.

Además todos estos top son combinables con variedad de prendas y factibles para llevar durante las fiestas. Cualquier información está en la web, tanto de envíos, precios, devoluciones y muchos otros.