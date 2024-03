Este verano atrae las miradas con este nuevo vestido vaquero de Lefties sólo por 22,99 euros

Los vestidos midi, de longitud media, son uno de los grandes protagonistas de la temporada primaveral. Todos los años, las mejores marcas del sector suman varios modelos de este tipo de vestidos a su catálogo. Hoy podemos destacar este nuevo vestido vaquero de Lefties.

Es de denim, tipo vaquero, midi y lo puedes tener y usar en cantidad de ocasiones, tanto para ir al trabajo como para asistir a un evento, ¡te encantará!

¿Cuáles son las características del vestido vaquero de Lefties?

Se trata de un vestido denim de diseño ajustado, con un cuello redondo y mangas largas. A su vez, dispone de un práctico cierre de cremallera en la espalda y cuenta con una apertura trasera en la parte baja y unas bonitas costuras en la parte delantera. Gracias a todos estos detalles, llamarás la atención allí donde vayas.

Los vestidos vaqueros se están poniendo de moda. Muchas mujeres ni siquiera saben que existen. ¡ya puedes correr para ser la primera del grupo de amigas en sorprenderles con uno!

Y en general, vemos monos, pantalones cortos, faldas largas y mini estilo denim.

¿Cuáles son los colores entre los que puedes escoger?

Tienes la posibilidad de elegir el color azul índigo o el color negro para este vestido midi. Mientras que el segundo de ellos es más versátil, el primero te permite sobresalir en cualquier circunstancia al ser un tono al que estamos menos acostumbrados.

Una de las ventajas indudables del denim es que se lleva bien con todas las tonalidades. Eso queda en evidencia con la variante índigo de este vestido que refleja más el estilo vaquero de siempre.

Respecto a las tallas, tendrás que seleccionar una de las cinco en las que se comercializa éste y muchos de los vestidos de la firma. Tallas que van desde la XS hasta la XL y que son de tamaño «normal», por lo que sueles lucir un M deberías comprar un M también.

Composición y cuidados de esta prenda

Lefties elabora este vestido con una combinación de algodón 80%, poliéster 19% y elastano 1%. Al reunir estos materiales para fabricar sus productos de denim, logran un aspecto agradable y un gran confort.

Por otro lado, consiguen que sean artículos extremadamente resistentes. Puedes ponértelo todos los días, con la tranquilidad de que aún así te durará muchos años.

Para cuidarlo y que envejezca bien, lo que tienes que hacer es lavarlo a máquina a una temperatura máxima de 30° C. Programa ciclos de centrifugado corto para no dañar las telas, y no apliques lejía ni blanqueador para evitar que éstos deterioren el vestido.

¿Cuál es el precio del nuevo vestido vaquero de Lefties?

El precio que tiene este artículo es sólo 22,99 euros, por lo que es accesible para casi todos los bolsillos de las mujeres que buscan vestidos para todos los días pero con una impronta propia. Nadie olvidará que tienes un vestido denim, puedes estar segura de ello.

Información sobre los métodos de envío de Lefties

Acerca de las modalidades de envío, lo principal es insistir en que la recogida en las tiendas de Lefties es completamente gratuita. Puedes decantarte por otras modalidades como el envío a punto de entrega, por 3,99 euros, o el envío estándar, por 4,99 euros.

Suponiendo que tengas algo de prisa, los envíos express cuestan 5,99 euros. Pero tendrás el producto contigo cuanto antes.

Para más datos de tiempos de entrega, condiciones y excepciones, deberías consultar el apartado de Ayuda de su web.

¿Cuáles son los cambios y devoluciones?

Para realizar un cambio o una devolución, dispones de 30 días desde la fecha de recepción del email de confirmación del envío. Puedes realizar los cambios gratuitamente en cualquiera de las tiendas físicas de Lefties.

Las prendas compradas en su web se pueden cambiar por otra talla o color sólo en sus tiendas físicas. Si buscas otra prenda, deberías devolverla y hacer otra compra.

Si no tienes tiempo suficiente para acercarte hasta alguna de las tiendas físicas de Lefties, puedes decantarte por una devolución mediante punto de entrega. Debes indicar uno que esté próximo a tu dirección, y dejar el paquete -en perfectas condiciones- en él.

En este último caso, la devolución tiene un coste de 1,99 euros que serán descontados directamente del importe reembolsado.

Por último, puedes sumar a tu carrito de la compra alguno de los calcetines, neceseres y gafas que Lefties tiene en oferta, pues siempre tiene variedad de descuentos que vale la pena acoger. Así ahorras.

Descuentos que además aplican a otros vestidos y prendas de su catálogo. ¡Prepárate para la primavera con todo!

Tienes la información necesaria en la web de Lefties y también en la tienda física a la que ir para comprar, probar y ver los diversos descuentos que hay en ella, pues hay prendas que tienen ofertas y otras no.