Queda menos para lucir cuerpo y deprendernos de la ropa. Ahora toca ponerse a punto, si no has sido demasiado constante en este deporte. Mira bien cuáles son los ejercicios que debes practicar para eliminar grasa antes del verano. ¡Y no te olvides de comer de forma adecuada si no, no rebajarás quilos!

Así que si te interesa centrar tus esfuerzos en eliminar estas molestas acumulaciones de grasa abdominal que tanto nos suelen avergonzar ¡te animamos a que pruebes alguna de las ideas que a continuación te proponemos!

Plancha frontal y otros

Si te suena bien apunta: crunch modificado, plancha frontal, plancha lateral y puente de glúteo bird dog. Pues resultan ser los nombres de los ejercicios que deberás hacer durante 30 segundos cada uno -con un descanso de 10 segundos entre ellos- y repitiendo tres veces cada vuelta ¡para que tu abdomen trabaje tanto como lo necesitas!

Es una de las mejores maneras para dejar de lado la grasa de esta zona que tanto nos molesta.

GAP

Si quieres rebajar peso de forma mucho más rápida, y eliminar grasa, entonces pásate al GAP. Y es que no hablamos solo lo de una rutina que conseguirá moldear las partes más problemáticas del cuerpo; sino que los ejercicios que se incluyen dentro del GAP ayudan a prevenir también lesiones de rodillas, tobillos o cadera por lo que son muy recomendables para todo tipo de deportistas ¡y no deportistas!

En este caso, puedes hacer un circuito con variedad de ejercicios muy dinámicos.

Por ejemplo citamos el Frog pump, squat, reverse nordic curl, lunge y kneeling get up… pero, no te dejes engañar por los nombres de los ejercicios de este circuito que deberás repetir solamente dos veces ¡porque son más difíciles que las actividades en sí!

Junto a ello, la rutina completa te llevará 20 minutos si realizas cada uno de estos ejercicios durante un minuto (con un descanso de 20 segundos entre ellos) ¡y seguro que en pocas semanas ya verás resultados! ¿Te animas?

Core

Los ejercicios antes vistos van perfectos para reducir grasa de todo el cuerpo y también destacamos un circuito centrado en el core que no te llevará más de 10 minutos. Esto permite además reducir aquellas molestias de la columna.

Sigue con la transferencia de fuerza que realizamos con las extremidades porque es un ejercicio del todo completo.

Consejos