Corre a Zara: tiene el dos piezas de crochet más especial que está volando

Zara tiene dos piezas de crochet más especial que está volando en todas las tienda de la marca low cost. El verano ya se marcha, aunque no dejamos de apostar por un tipo de tejido que vamos a llevar en más de una ocasión, el crochet. Ese básico incombustible que nos hará la vida mucho más fácil, el conjunto todoterreno que no podemos dejar en las tiendas de Zara. Toma nota del tipo de prenda que se está convirtiendo en viral en las redes sociales, original, bonito y barato, no se le puede pedir nada más.

Este conjunto básicamente está volando de las tiendas, es un dos piezas de crochet que parece sacado de una artesana experta en el arte de tejer crochet. El tejido por excelencia de esta temporada en la que podemos descubrir de manos de Zara que podemos conseguir prendas de lujo por mucho menos de lo que parece.

Zara lo da todo en este final del verano. Lejos de dejar atrás los tejidos, colores y formas más típicos del verano, en la nueva colección de la low cost por excelencia de nuestro país, no puede faltar el crochet. Es el momento de despedirnos por la puerta grande de esta estación del año.

Un diseño de crochet de lo más original. Sin duda alguna este dos piezas no puede ser más original y bonito. Tiene todos los detalles que buscamos y necesitamos para triunfar en cualquier época del año y momento. La realidad es que cada vez dura más el verano o disfrutamos de días de calor más acusada. Por lo que no es tan descabellado comprar en el mes de septiembre un conjunto de crochet.

La asimetría está presente en estas dos piezas. Tanto el top como la falda se caracterizan por un tipo de diseño de lo más especial. Podremos descubrir un conjunto con el que lucirnos siempre, desde un día de playa con amigos, hasta una reunión en la oficina, este conjunto es muy versátil.

La versatilidad es uno de los elementos que no falta en este conjunto. Además de ser original y bonito, es barato. El top se vende en Zara por 22,95 euros y está disponible desde la talla XS hasta la L. La falda de cintura elástica cuesta solo 35,95 euros y está disponible en las mismas tallas que el top