Consigue el Look de Adidas sin gastar una dineral: Zara tiene el clon de las icónicas Gazelle en varios colores por sólo 40 euros

Sabemos que muchos zapatos que vemos en otras tiendas se parecen ligeramente a diversas marcas. Ahora, Zara tiene el clon de las icónicas Gazelle y no te las puedes perder.

Puedes escoger nada menos que 4 colores distintos. Y todos son lo más. No lo pienses demasiado y hazte con una de ellas.

Zara tiene el clon de las icónicas Gazelle

Ahora puedes comprar unas zapatillas bien parecidas a las de Adidas pero pagando mucho menos. Son las zapatillas deportivas piel, de Zara. Llevan la parte trasera en contraste y se cierran de forma cómoda mediante cordones.

La altura de la suela es de 2 cm, y llevan STARFIT®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de poliuretano, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Materiales de primera

Para tu información, debes saber de qué materiales están hechas y así las cuidas siempre como toca.

El corte es 90% piel vacuno, 10% poliuretano, con el forro de 100% poliuretano, la suela de 100% poliuretano, plantilla de 100% poliuretano y la lengüeta de 100% piel vacuno.

Lleva empeine, forro y plantilla, suela, cuero, textil y otros materiales. Para cuidarlas debes tener en cuenta estos materiales y las etiquetas de uso.

Según Zara, acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos.

Lo importante para este calzado es no lavarlo, no sumergir en agua, no usar lejía / blanqueador, el Cuero/Charol/Antic deben limpiarse con trapo de algodón seco. No debe plancharse, el Ante/Nobuck/Serraje debe limpiarse con cepillo suave o esponja dura.

No debe limpiarse en seco, en el cuero se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel, y no usar secadora.

En cuatro colores distintos

Una de las ventajas de escoger estas zapatillas es que compran en cuatro colores distintos. Están en azul, gris topo, naranja y verde. No sabrás con cuál color quedarte gracias a estos tonos distintos y siempre originales.

Cuánto valen

Se aparecen a las Adidas pero no son el mismo modelo. Este es mucho más urbano y llevable a diario. Su precio es de 39,95 euros, y los tienes en varias tallas: de la 36 a la 41 siempre según el color que elijas.

Así que no lo pienses mucho y compra tales zapatillas deportivas en este momento y directamente desde la página web de Zara. Tienes ahí toda la información de gastos, precios y envíos.