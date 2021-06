¿Conoces las tendencias en maquillaje para triunfar en las fiestas de verano?

Se acercan las vacaciones y es muy posible que empiecen a surgir en tu agenda múltiples planes, porque en cuanto tenemos algunos días de fiesta y sobre todo si el tiempo acompaña ¡sin duda apetece muchísimo salir con las amigas a disfrutar un poco de esas noches que parecen ser tan cortas! Aquí te dejamos las tendencias en maquillaje para triunfar en las fiestas de verano.

Conseguirlo no es difícil sobre todo si ya has hecho el cambio de armario y tienes a punto todos los conjuntos con los que tienes claro que vas a triunfar, pero si hay algo seguro ¡es que el look perfecto se consigue prestando atención a los pequeños detalles!

Los eyeliners gráficos son la tendencia más rompedora del verano

Precisamente porque son de lo más personalizables y porque aportan un toque muy carismático y creativo a nuestra mirada, los eyeliners gráficos en colores vivos sobre un párpado más natural están triunfando este año.

Y es que puedes delinearlos de mil formas diferentes (desde dibujando el clásico rabillo hasta creando un marco más ovalado que envuelva todo el párpado) ¡y con el color que más te guste!

Si te sientes creativa, incluso puedes difuminarlos un poco, pero eso ya es según lo que más te guste: solo necesitas buscar inspiración y atreverte a salir de tu zona de confort.

Apuesta por una sombra de ojos colorida ¡e incluso asimétrica!

Combinar tu sombra de ojos con el color del outfit que has elegido también suele dar buen resultado, pero lo que hemos empezado a ver en 2021 que parece haber convencido a muchas amantes del maquillaje son las sombras un poco irregulares que simulan una nube de color que envuelve la parte superior de nuestra mirada.

¡Y es que incluso se ha puesto de moda llevar un ojo de cada color! Sea como sea, el verano sin duda es época de arriesgarse e innovar y por supuesto de utilizar colores más suaves y luminosos, por lo que si todavía no tienes claro por qué tonalidades apostar te recomendamos que empieces a probar con colores pastel como el lavanda o el verde menta ¡pues son sin duda los reyes de la temporada!

Salte del guión con un “No Makeup Look” muy luminoso

Aunque tendemos a pensar que para salir de fiesta tenemos que utilizar colores oscuros y mucha cantidad de maquillaje, no hay nada más atractivo que la luz de la luna iluminando un rostro despejado pero luminoso, y más si tenemos en cuenta que cuanto más maquillaje llevamos, más fácil es que al final de la noche termine emborronado.

Por ello, te recomendamos apostar por un maquillaje luminoso y limpio, en el que si quieres puedes marcar con alguna sombra un poco de contouring al igual que algunos puntos de luz que quedarán geniales intensificados con toquecitos de highligher. ¡Son tendencias en maquillaje!