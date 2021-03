El conjunto de Zara que va a conquistar a las influencers esta primavera

Sólo quedan unos días para dar la bienvenida a la primavera, así que es el momento de poner a punto nuestro fondo de armario para el buen tiempo. Los tonos pastel son tendencia, y este conjunto de Zara es ideal para lucirlos en todo su esplendor. Un conjunto de top y falda al que seguro que sacas muchísimo partido en tu día a día porque se puede combinar de mil formas distintas y es muy versátil.

El top es de cuello redondo y sin mangas, con estampado pata de gallo en rosa cuarzo y blanco. Tiene detalle de lazos en los laterales, y sienta de maravilla porque afina la cintura y realza el pecho. La falda es corta, de talle alto y corte recto. Un conjunto de Zara que seguro que vemos mucho en Instagram esta primavera porque lo tiene todo para conquistar a las influencers.

Además de ser precioso y acorde a las últimas tendencias en el mundo de la moda, es muy cómodo y resulta fácil de combinar. Lo cierto es que se adapta de maravilla a todo tipo de ocasiones jugando con el calzado. Si tienes un «plan de chicas» y vas a tomar algo con tus amigas, puedes apostar por un look cómodo, combinando el top y la falda con unas zapatillas con plataforma. Si te apetece darle un toque más casual, puedes animarte con unas calcetines altos en color blanco, tendencia esta temporada.

Si te apetece un look más formal para salir a cenar o para una reunión de trabajo, puedes combinar el conjunto con unas sandalias de tacón. La primavera y el verano son perfectos para lucir looks a todo color, así que, ¿por qué no unas sandalias en verde lima o en naranja?

El top está disponible desde la talla XS hasta la XL y vale 19,95 euros. La falta también tiene un precio de 19,95 euros y está a la venta desde la talla XS hasta la XL. Por 40 euros puedes hacerte con este conjunto de Zara para la primavera.

Los conjuntos de falda y top o pantalón y top están más de moda que nunca, y todo apunta a que seguirán siendo una de las principales tendencias la próxima temporada. En Zara, además de este tienes otros muchos disponibles, para todo tipo de gustos y de ocasiones.