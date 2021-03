Hay días que no podemos más. Sea por el trabajo, las rutinas, el coronavirus, no poder salir tanto o no ver a tus personas tan allegadas, vivimos con un estrés continuo. Mira cómo relajarte cuando estamos algo estresadas. ¡Algo no complicado que está a tu alcance!

Desde respirar bien para poder superar la ansiedad, a realizar toda una serie de rituales cotidianos que nos hacen sentir siempre mejor. ¿Te animas a seguir estos consejos para decir adiós estrés?

Fuera tensiones

The Body Shop tiene algunas soluciones como liberar tensiones gracias a un buen baño relajante. Y es que esto lo podemos hacer cuando acabamos el día y nos quedamos super bien. Y si es con alguna de las bath bomb de esta firma o de la que sea, entonces mejor, porque el cuerpo se llena de olor y color, y es imposible no vivir experiencias de bienestar.

Tras el baño, están las famosas mantecas corporales o bodys yogur que nos deja una piel tersa, suave, hidratada y perfecta.

Aromaterapia

El poder de los olores se ha demostrado durante siglos que funciona para que nos sintamos mucho mejor. En este caso, y tras el baño, hay que aplicarse en la piel body mist de los olores que más nos gusten: chocolate, fresas, miel, coco, vainilla, o jazmín. Verás que las sensaciones se multiplican.

¡A moverse!

Sí, porque si estamos nerviosas y con algo de estrés… ¡Solución! A moverse y a hacer ejercicio físico. Liberaremos tensiones, nos pondremos en forma, nos adelgazamos, la mente se renueva y la mente también. Nos vamos a sentir más positivas y relajadas.

Hábitos del sueño

Otra manera de relajarte cuando estamos algo estresadas, es crear una rutina de nuestro sueño. Así lo ve Body Shop. Es decir, que la falta de sueño o los patrones interrumpidos de sueño suelen contribuir a aumentar el estrés, la ansiedad y la irritabilidad, por lo que crear una rutina antes de irte a dormir te ayudará a liberar tensión corporal y liberar la mente antes de acostarte.

Hay que limpiar la cara, aplicarse la crema hidratante, desconectar de nuestro móvil y Tablet y leer un poco antes de acostarnos.

Rutina corporal

Para que el cuerpo descanse, las rutinas corporales favorecen a ello. Pues la piel necesita cuidarse y con ello reflejamos encontrarnos mejor. Sabemos que cada piel es distinta, encuentra la tuya, protégela, mímala y déjate llevar por texturas, aromas y fragancias especiales.