Cómo pasar de castaña al tinte rosa de Laura Escanes

La influencer y esposa de Risto Mejide ha empezado un 2021 de grandes cambios. Después del aumento de pecho que le costó más de una critica en sus redes sociales, ha experimentado un arriesgado cambio de peinado. El rosa ha sido el color elegido en esta transformación que la está llevando a una segunda adolescencia. La joven que se enamoró de su marido con apenas 20 años se ha apuntado también a la moda de los tatuajes con fechas que también son tendencia. El pelo es un paso más en esa búsqueda que inició después de casarse, el primer pasó fue acabar con su larga melena y ahora ha decidido seguir experimentando con un tinte muy atrevido. La melena rosa de Laura Escanes está causando sensación entre las más atrevidas, toma nota de cómo conseguir un estilo similar.

De castaña a pelo rosa, así ha sido el cambio radical de Laura Escanes

El castaño de Laura Escanes ha pasado a ser rosa ante la atenta mirada de sus seguidores. Desde que ha sido madre se ha sometido a una operación de pecho, un tatuaje y ahora el peinado que es pura fantasía. El color rosa es uno de los que ha llamado la atención de aquellas influencers que como Laura quieren darle un aspecto pastel a sus looks.

Sobre una base castaña se consigue un acabado que es una de las tendencias más atrevidas de 2021. El tono rosa candy ha sorprendido a los seguidores de Laura Escanes, después de hacer un tatuaje con una fecha muy significativa se ha lanzado a por un tinte de lo más atrevido que no es fácil de conseguir.

Laura lleva un rubio baby blonde, con mechas para aclararlo un poco consigue que el fondo castaño destaque un poco más. En este caso ha optado por ponerse un tono claro en las puntas, pero no cualquiera un rosa. Este tipo de color no es fácil de llevar, combinar o mantener, pero se está viendo en algunas famosas.

Las raíces más oscuras son un básico a la hora de aclarar el pelo. Este truco de profesional de la estética nos permite vivir sin estar pendiente del crecimiento de nuestra melena. Las puntas serán las más afectadas por este cambio de tono, a medida que pase el tiempo, el rosa, que puede ser superficial se convertirá en el rubio habitual en Laura Escanes.

Si tenemos el pelo más oscuro que el castaño de las raíces de Laura, será mejor empezar por un decolorado. Evitaremos de esta manera que el color se apague o no resalte tal y como deseamos. Lo bonito de estos colores atípicos es que se vean bien. Las manos del profesional de la estética que está detrás de este tipo de tintes son cruciales. Aplicar las mechas y el tono en su justa medida es un arte en todos los sentidos.

El corte de Laura Escanes es uno de los más demandados

El otro elemento que destaca de la melena de Laura Escanes es el corte. En este caso no hay ninguna duda de que es el corte del momento y uno de esos que quedará bien a cualquier edad. Una media melena con puntas onduladas que se lleva muchísimo. De rostro más o menos delgado, tengamos 20 o 40 años, es una melena que favorece y rejuvenece al instante.

No necesita mucho mantenimiento, solo un buen champú y acondicionador que nos permita mantener las puntas hidratadas después del corte y del color. El champú es uno de los elementos que no pueden faltar y que acaba condicionando en gran medida el acabado final de cualquier peinado. Aunque pueda parecer algo secundario, no lo es, usar productos de buena calidad es vital para cualquier tipo de melena.

Las ondas de Laura Escanes o el acabado final de estas puntas de color rosa puede hacerse fácilmente. Con solo darle volumen a la raíz y dejar que las puntas se sequen al aire harán falta pocos productos para que luzcamos el color y el corte de la temporada 2021. Fácil de mantener, al menos el corte y muy a la última.

Este tipo de colores son un poco más atrevidos de lo que sería habitual, pero después de un 2020 atípico, podemos arriesgarnos un poco más. Darle la vida que nuestra melena no está pidiendo. No poder salir de casa las veces que uno querría o vivir en un toque de queda permanente no son excusas para no cuidarnos un poco más. El pelo rosa quizás le aporte un poco más de alegría a unas jornadas un poco tristes.

La tendencia en 2021 es un poco de todo vale, mientras una se sienta bien con su aspecto. El peinado es algo que nos define y en cierta manera se adapta a nuestra forma de sentirnos o de expresarlos. Este año habrá muchos cambios, gracias a las peluqueras y peluqueros volveremos a recuperar nuestra esencia de la mano de esa melena que nos encanta. Es el mejor momento para experimentar y arriesgarse como ha hecho Laura Escanes.