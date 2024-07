El combo viral y ‘low cost’ de Mercadona que es un clon al de Charlotte Tilbury

Deliplus, firma de cosméticos que pertenece a Mercadona, lo ha vuelto a hacer. Ha lanzado cuatro productos que se han hecho virales en las redes sociales. Se trata de un combo ideal para tus maquillajes de verano y que se convertirá en tu nueva obsesión.

Estamos hablando de los nuevos coloretes que harán que tu maquillaje luzca como el de un profesional. Además sus precios low cost han provocado que se agoten en cuestión de minutos en algunos establecimientos. Existen cuatro tonalidades y cada uno de ellos tiene un precio de 5 euros.

El bronzer

Lo primero de todo es marcar las zonas con el bronzer para poder dar forma al rostro y realzar aquellas zonas de la cara que más nos gusten. Además, su forma de aplicador con la punta esponjosa hará que salga el producto justo para que podamos aplicarlo con facilidad.

Bronzer de Mercadon: (Foto: Mercadona)

El iluminador

Justo encima del bronzer debemos aplicar el iluminador para dar esos toques de luz tan ideales. En concreto, el tono que ha lanzado la citada marca aporta luminosidad y glow en un tono vainilla perfecto para lucir tanto en la temporada estival como en el resto del año.

Iluminador de Mercadona. (Foto: Mercadona)

Por último, hay que incorporar a esta rutina de maquillaje el colorete. Existen dos tonos. Por un lado uno más rosado y otro coral. Ambos dos dejan una piel jugosa y vitaminada a partes iguales sin recargar el resultado final.

Colorete de Mercadona. (Foto: Mercadona)

Este tipo de formato ha causado furor entre los consumidores porque es un clon a los productos de la reconocida marca Charlotte Tilbury, cuyos precios oscilan entre los 40 euros por unidad.

Forma de aplicación

Para poder potenciar el color es importante hacer una skincare previa al maquillaje. De esta manera, los productos se sellarán mejor y no se agrietará. Partiendo de esta base, ya podemos comenzar a incorporar estos coloretes a nuestro make up.

Colorete coral de Mercadon: (Foto. Mercadona)

Debes tener en cuenta que el iluminador irá justo encima del pómulo, para así aportar ese toque de luz al rostro. Justo debajo el colorete, que, Mercadona ha sacado dos tonos, uno más rosado y otro tirando a coral. Debajo irá el bronzer.

Sella el producto

Es importante que la durabilidad de este tipo de productos durante la temporada estival recae debido a las bajas temperaturas. Por ello, es importante que no te saltes el paso de sellarlo. Y es que, Mercadona también cuenta con los mismos productos, pero en polvo, lo que incentivaría el color y la duración del maquillaje. Estos coloretes tienen un precio de 4,85 euros y también se pueden encontrar tanto online como en tiendas física. Tan solo tienes que dar con la tonalidad adecuada para mimetizarlo con el producto líquido y et voilá, ¡make up perfecto en tan solo unos sencillos pasos!