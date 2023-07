El chaleco de Zara que ya tienen todas las pijas madrileñas. Es versátil, barato y a la última moda

Zara ha presentado una nueva colección con un chaleco que ya está en el armario de todas las pijas madrileñas. Es el básico que tiene a las expertas en moda pendientes de su reposición. El éxito ha sido tal que se ha convertido en casi un objeto de deseo que todo el mundo desea desde que lo ve por primera vez. Este chaleco blanco de Zara puede ser la base de una gran variedad de looks de todo tipo. Toma nota de esta pieza, versátil, barata y a la última moda.

Zara tiene el chaleco que todas las pijas madrileñas desean

La era del chaleco parece que ha empezado con fuerza, este verano se está convirtiendo en un indispensable para el día a día. Puede combinarse con prendas que ya tenemos en casa para darles un acabado radicalmente distinto. Las pijas madrileñas tienen claro porque prenda hay que apostar durante estos días.

Es blanco. El color que te hará brillar estos días. No importa cómo sean las otras prendas, el blanco es un tono que siempre se lleva y le aporta luz a cualquier look. Un buen básico que no podemos dejar escapar esta temporada en la que cada uno de los detalles que tenemos a mano puede marcar la diferencia.

Lo puedes llevar a modo de top. Ese escote y botones hace que quede perfecto también como top. Para un día de trabajo o una jornada en la que necesitamos conseguir una combinación de elementos que destaquen. Con unos pantalones fluidos o unos detalles que hacen que parezca esa joya de la corona que no podemos dejar escapar.

Está diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida. Como parte de un conjunto con una camisa y el traje para trabajar con estilo durante todo el año o como base de un look veraniego con nada más que una falda plisada. Las opciones de este top lo convierten en una buena inversión. Lo podremos llevar en numerosas ocasiones.

Si estás buscando una prenda de la colección de verano de Zara que podrás llevar en casi todas las ocasiones posibles durante todo el año, este chaleco es lo ideal. Puede ser tuyo por poco más de 29 euros y es un básico atemporal. Está pendiente de reposición, por lo que volverá de la talla XS hasta la XL.