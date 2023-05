Una camisa de rayas cómoda y fina: Zara da en la clave para sus clientas

Si estás buscando una prenda casual pero que también puedas usar de vez en cuando en eventos semiformales, la nueva colección de Zara cuenta con varias opciones atractivas. Esta camisa de rayas cómoda y fina es total.

Destaca por su diseño en popelín de cuello solapa con escote pico y manga larga es una de ellas.

Además es sencilla y sólo destaca un cierre frontal con botones, puedes comprarla en hasta cinco combinaciones de colores. La alternativa que más nos ha gustado a nosotros es la roja y blanca a rayas. Pero hay otras disponibles, tanto lisas como rayadas.

La camisa de rayas cómoda y fina

¡Elige la talla correcta!

No debes apresurarte a la hora de la compra, porque no sólo son seis las tallas que puedes escoger sino que además son oversize. Es decir, cada talla es un poco más grande de lo que estás acostumbrada así que deberías revisar bien la guía de tallas de la página.

Lo que no cambia en ningún caso es que Zara trabaja con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud. Y, en ese contexto, esta camisa es elaborada en 58% poliéster y 42% algodón.

Puedes lavar la prenda en lavadora a una temperatura máxima de 30° C en ciclos de centrifugado corto, y plancharla a hasta 110° C. Eso sí, recomiendan no aplicar lejía ni blanqueador para no afectar las cualidades originales de la tela. Y tampoco limpiarla en seco.

Combinaciones para esta camisa

Ya puedes comprar esta prenda y así combinarlas con otras prendas. Es el caso de los vaqueros en azul claro, blanco y más fuerte.

También nos encanta con pantalones pitillo, mallas, faldas midi y mucho más. esta camisa queda bien con sandalias, deportivas y en definitiva con diversos tipos de calzado. Ya hemos establecido que está en 5 colores, y así te quedas el que sea mejor, te guste más y te lo puedas poner más veces.

Precio, envío y devoluciones

El coste de la camisa popelín de Zara es de 19,95 euros, por lo que con una inversión mínima te llevas un producto de primera. Asimismo, los envíos a las tiendas de la marca son gratuitos y tu compra estará lista para recogerla en dos o tres días laborables.

Por último, si no estás satisfecha, dispones de 30 días desde la fecha de envío para devolver tu compra gratis en Zara.com. Pero verás como no tendrás que devolver nada.