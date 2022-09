El bolso de Zara junto a Narciso Rodríguez que necesitarás para tus looks más elegantes

De vez en cuando, Zara realiza diversas colaboraciones con diseñadores y aportan mayor esencia a prendas y accesorios. No puedes perderte el bolso de Zara junto a Narciso Rodríguez, una pieza única que debes tener.

Está claro que lo vas a querer en aquellas ocasiones mucho más elegantes. En dos colores: blanco y negro, es toda una originalidad.

El bolso de Zara junto a Narciso Rodríguez

Se trata de un bolso cartera confeccionado en piel. presenta algunos detalles como el bolsillo interior, el cierre frontal imantado y con trabilla en mismo tejido. Su material y diseño hacen que tengas entre manos un bolso bien diferente a los que has tenido hasta el momento.

Cómo está confeccionado

Hecho en España, desde Zara dan a conocer que trabajan con proveedores, trabajadores, sindicatos y organismos internacionales para desarrollar una cadena de suministro en la que se respetan y promueven los derechos humanos.

Desde la empresa explican que debemos tener total cuidado de las prendas y accesorios. En este caso, el cuero es un material natural resistente pero puede ser delicado, por eso hay que intentar evitar la humedad, el calor, los productos químicos o la lluvia ya que pueden dañarlo.

Si el cuero se moja, deja que se seque al aire a temperatura ambiente normal. Para este bolso, recomiendan no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpiar en seco y no usar secadora.

El bolso está realizado en exterior en 100% piel de vaca y el forro es en 100% algodón.

En dos colores

Además de su diseño y alta sofisticación, puedes elegir el bolso en dos colores. en blanco y en negro, así en blanco te lo pones con un total black o bien con un mono en blanco, y siempre estarás estupenda. El bolso no es de gran tamaño, pero así llevas lo indispensable para que no pese y todos puedan contemplar la pieza que llevas en tu mano para ir de un lugar a otro.

Dónde obtenerlo

Esta colaboración especial que aporta tal bolso a la firma está en la web de Zara por un precio de 129 euros. sabes que entonces sólo debes elegir el color y mostrar este bolso que no llevará todo el mundo y que está creado junto al diseñador Narciso Rodríguez. Benefíciate de tales piezas que no suelen estar a diario en nuestras tiendas. ¡Tenlo antes de que se agote y lucir así una pieza única!