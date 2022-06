El bolso redondo de rafia de Women’Secret para un outfit de blanco

Los bolsos son indispensables durante el verano porque, al no tener tanta ropa encima, casi siempre acabamos llevando todos los objetos de valor en la mano, aumentando así el riesgo de que puedan perderse o alguien te los robe, así que nada mejor que mantenerlos a salvo en esos complementos. Destacamos el bolso redondo de rafia de Women’Secret.

Por supuesto, las principales marcas de moda del mercado cuentan con opciones de cara a esta estación estival, y hemos decidido detenernos en esta propuesta de Women’secret, que forma parte de la colección más reciente de la firma, HOSS INTROPIA.

Cómo es el bolso redondo de rafia de Women’Secret

Estamos hablando de un bolso cubo rafia Adenio, que se caracteriza por un bordado con un estilo muy particular, con diseño de hojas de distintos colores, que le dan un aire urbano, haciéndolo perfecto para cualquier tipo de evento social, independientemente del lugar.

Apto tanto para el día como para la noche, pero especialmente recomendado para el mediodía, sobresale por la rafia trenzada que no sólo lo hace atractivo sino también resistente.

A la hora de trasladarlo, la tarea se facilita mucho gracias a esa asa larga trenzada, que nos permite colocarlo cómodamente encima de un hombro, o cruzarlo, para mayor seguridad y tranquilidad. Además, el cierre de bolsa de lino con cordón de algodón evita que algo pueda salirse, sujetando todo en el interior para que te muevas con libertad.

Si ya te lo imaginas y quieres conocer sus medidas, déjanos decirte que su asa alcanza unos 75 cms, mientras que tiene 21 cms de alto y 17 cms de ancho, completados con un forro en forma de bolsa de lino, que es el remate perfecto pensando en su durabilidad.

Centrados en los cuidados que el propio fabricante nos recomienda para que el paso del tiempo no lo deteriore, es fundamental no lavarlo, no blanquearlo, no secarlo en secadora, no plancharlo, ni tampoco lavarlo en seco, así que viene con indicaciones exactas que ayudan a preservarlo y lograr que luzca tan bien como lo hacía al momento de su estreno.

Originalmente tenía un valor de 79,00 euros, pero gracias a una promoción por tiempo limitado, el coste que habrá que pagar por él es un 25% menos, solamente 59,00 euros, siendo una oferta imposible de rechazar si estás buscando un bolso similar, suficiente para incluir en él todos tus elementos de valor, olvidándote de estar pendiente de ellos.