El bolso de Parfois para ponerte en la próxima despedida de soltera en la playa

Si estás buscando un bolso de hombro que sea cómodo, elegante y original, en la tienda online de Parfois hemos encontrado el mejor para ti. Se trata de un bolso de nueva colección muy versátil, ideal para una despedida de soltera en la playa con un vestido de tejido crochet en color blanco y unas sandalias de cuña de yute. Un look veraniego con el que te sentirás la reina de la fiesta.

El bolso que arrasa en Parfois

El bolso tiene varios detalles que merece la pena destacar. El primero es el detalle de lentejuelas en color beige, verde o naranja. Hasta hace no mucho tiempo, las lentejuelas se llevaban única y exclusivamente en looks de noche. Pero las cosas han cambiado mucho en el mundo de la moda, y ahora también se llevan en looks de día, incluso en ocasiones informales, como ir a trabajar o salir a dar un paseo.

A esto hay que sumar el asa de cadena de resina. Los bolsos de cadena son una de las grandes tendencias de 2022 y, este, al ser la cadena de resina, es mucho más cómodo. Lo que ocurre con la cadena metálica en verano, al llevar camisetas o camisas de tirantes, es que queda marcada en el hombro, sobre todo si llevas algo de peso. Por lo tanto, esta es una alternativa estupenda.

El bolso de la nueva colección de Parfois tiene cierre mediante imán y el tamaño perfecto, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Mide 30 centímetros de largo x 19 centímetros de alto x 17 centímetros de ancho. Seguro que le sacas mucho partido esta temporada porque, además de para la próxima despedida de soltera en la playa, puedes llevarlo en tu día a día.

Para salir a tomar algo con las amigas, puedes ir a lo seguro y apostar por un short vaquero con un top corto en color blanco y unas sandalias planas anudadas al tobillo. Esta temporada los vestidos vaporosos de estilo camisero y largo midi son tendencia, y con este bolso combinan a las mil maravillas.

Los monos son una de las prendas estrella del verano. Para un look de diario cómodo y con estilo, puedes elegir un mono corto de cuerpo cruzado y lazada a la cintura y unas sandalias de plataforma de yute.

El bolso de lentejuelas está a la venta en la tienda online de Parfois por 29,99 euros. El envío a domicilio es gratuito.