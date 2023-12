La blusa que te enamorará esta Navidad es de la marca que ya llevan todas las pijas madrileñas

Hay prendas siempre únicas y elegantes. Aunque pasen décadas las tenemos ahí impolutas y sabes que nos pasarán de moda. Esto pasa con muchos vaqueros y blusas o bien blazers de diversos colores. Ahora tenemos la blusa que te enamorará esta Navidad.

En color teja es de Polin et moi y se convertirá en una de tus prendas favoritas no solamente para las fiestas si no también durante todo el año.

Así es la blusa que te enamorará esta Navidad

Para tus señas, en la web especifican que lleva escote en pico. Hilera de pequeños botones desde el cuello hasta el bajo siendo el diseño de manga larga terminada en puño.

Con el cuerpo recto, el detalle de foular del mismo tejido a juego para llevar como se quiera y también el top más original y festivo con el que dar brillo a las celebraciones del momento.

Es de una excelente calidad porque está diseñada y fabricada en España. Está elaborada en fino 100% Poliéster

Cuida la prenda para que dure años

Quizás no sabes qué hacer con esta blusa cuando toca lavarla. Es bien sencillo: debemos entonces lavar a 30ºC.

Combinaciones posibles

Esta blusa es fascinante con variedad de prendas. Shorts, pantalones rectos, de cuero, con brillos, blazers, zapatos de tacón, tanto si quieres ofrecer un toque más elegante como si la quieres para diario.

En la misma web de la marca, hay unas medias transparentes en color negro con brillo efecto glitter en plata. Su precio es de 12,95 euros en talla única. Debes tener en cuenta que este producto no se puede cambiar ni devolver.

También están los pendientes largos en color rojo. Presentan un diseño original de aro de la que nace grandes pétalos con volumen. Aunque no lo parezcan son muy ligeros y se cierran mediante tuerca. Un pendiente ideal para darle un toque original y divertido al look. Su precio es de 12,95 euros. Además debes saber que ningún artículo de bisutería se puede devolver.

Junto a estos complementos también tenemos las Mary Jane de piel en color dorado para tus eventos de esta temporada. Lleva puntera cerrada ligeramente pronunciada con el detalle de pliegues en el mismo tejido sobre el empeine.

Se cierra al tobillo mediante correa regulable con hebilla cuadrada. Y destaca por su diseño y llevar el tacón ancho con acabado en el mismo tono y material que el resto del zapato. Un zapato muy femenino y cómodo. Su precio es de 115 euros y quedan las tallas 40 y 41.

Cuál es el precio de la blusa que te enamorará esta Navidad

La tienes en la web de Polin et moi por un precio de 55,95 euros. Las tallas ahora disponibles van de la S a la L, así que sólo debes elegir la que sea la tuya. Ya la puedes tener si lo que quieres es ser la más elegante de la fiesta. Y si no, la eliges para todos tus eventos a los que irás durante el año 2024.

Todos los envíos cuentan con gastos de envío, que dependen de la dirección de entrega.

Península y Portugal: 3,50€ | 2-4 días laborables.

Baleares: 6,50€ | Hasta 7 días laborables.

Países de la Unión Europea: 10,95€ | Hasta 10 días laborables.

Envíos a Europa (No UE): 15,95€ | Hasta 10 días laborables.

Resto del mundo: Aprox 10€ | Hasta 15 días laborables.

En cuanto a los cambios, debes saber que el envío con el cambio solicitado es gratuito. En los pedidos realizados desde España, tienes un plazo de 14 días laborables desde que recibes el paquete en casa. y en pedidos realizados desde fuera de España, tienes el plazo de 20 días naturales desde que realizamos el envío.