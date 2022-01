En Bershka se vuelven locos y venden este básico imprescindible por menos de 8 euros

Nos encanta aprovechar las rebajas para hacernos con prendas básicas que no pueden faltar en nuestro fondo de armario. Prendas atemporales con las que podemos jugar para crear todo tipo de looks, con las que nos sentimos cómodas. A pesar de ser sencillas, nunca pasan de moda, así que son imprescindibles. Esta temporada el estilo comfy es tendencia, y la sudadera es un básico que necesitamos sí o sí.

Pues bien, en la tienda online de Bershka hemos fichado una sudadera con diseño de hombros caídos a muy buen precio gracias al descuento del 38%. Está disponible en color azul, camel, negro, crudo y gris, y seguro que nos la ponemos muchísimos en nuestro día a día.

Es de estilo oversize, con detalle de canalé en el bajo y en los puños, y tiene cuello redondo. Queda un poco holgada, así que resulta de lo más cómoda. También es un poco corta, de forma que queda de maravilla tanto con pantalones como con faldas de talle alto.

Está confeccionada en un 95% algodón y un 5% elastano. Al menos el 15% del algodón es reciclado, producido a partir del residuo de algodón de otras producciones, lo que se traduce en una reducción en el consumo de algodón virgen y un menor impacto para el medio ambiente.

Si no queremos complicarnos mucho la vida, podemos apostar por un look sencillo combinando la sudadera de Bershka con unos jeans flare y unas zapatillas abotinadas. Pero, ¿porqué no arriesgar un poco? Teniendo en cuenta que se lleva el mix de prendas de diferentes estilos, podemos combinar la sudadera con unos pantalones de traje de corte recto y unas botas chelsea. Otra opción es elegir una falda midi de punto y unos botines con suela track.

La sudadera antes valía 12,99 euros y ahora está disponible por 7,99 euros, con un descuento del 38%. Sin lugar a dudas, es una oportunidad única para hacernos un básico que todas necesitamos en nuestro fondo de armario los 365 días del año. Está disponible en la tienda online de Bershka desde la talla S hasta la XL.