La revista People coronaba a Julia Roberts esta primavera como la ‘mujer más guapa del mundo’. Un reconocimiento que la intérprete recibe el mismo año que sopla las velas de su 50 cumpleaños, mientras mantiene intacta la belleza con la que nos conquistó a finales de los 80 en Magnolias de acero. Quizás, su secreto beauty no se encuentre en dormir ocho horas todos los días, beber mucha agua y aplicarse aceite de oliva en la piel para estar radiante, como ella misma reconoce, sino en llevar unas cejas perfectamente delineadas y con una forma que se asemeja correctamente a su rostro.

Tras las cejas de Julia se esconde nada más y nada menos que Tonya Krooks, maquilladora profesional con una pasión inquebrantable por la belleza y la única misión de hacer que las cejas de las ‘celebs’ luzcan impecables. Aplicando a las técnicas de estética su experiencia adquirida en la Facultad de Bellas Artes, Tonya obtuvo una reputación de perfección y precisión que ha perdurado más de una década, haciendo que su trabajo se convirtiera en uno de los más demandados en Hollywood.

Además de Julia Roberts, por sus manos han pasado rostros tan conocidos como el de Megan Fox, Fergie, Eva Mendes, Britney Spears o Gwyneth Paltrow. Por eso, y porque conseguir cita en su salón es algo que se encuentra al alcance de muy pocas, Krooks ha lanzado su propia línea de productos para que todas las mujeres del mundo puedan conseguir la ceja perfecta sin necesidad de salir de sus casas. Su línea, TheBrowGal (la chica de las cejas), aterriza ahora en España para el deleite de todas las amantes del maquillaje.

Con precios tan dispares que oscilan entre los 3,80 euros, de unas limas para afilar la punta de las pinzas de depilar, a los 88 de un revolucionario cepillo con serum reparador, en su gama de productos encontramos una veintena de utensilios con los que Tonya promete convertir a todo el mundo en un absoluto experto maquillador de cejas. ¿Cómo? Poniendo a disposición de sus clientes unos sencillos tips a modo de tutorial.

“El hecho de haber trabajado durante más de 16 años como maquilladora, me ha permitido probar todo tipo de productos. Por desgracia, nunca he podido encontrar un producto de cejas que tuviese todo lo que mis clientas buscaban. O bien los colores eran demasiado anaranjados o grisáceos, o las minas de los lápices muy duras o muy blandas o simplemente los productos no eran los adecuados… nada me aportaba los resultados esperados… ESPECIALMENTE en las fotos. Con BrowGal en cambio, el objetivo es que todas las chicas se conviertan en expertas diseñadoras de cejas”, explica la propia Krooks.

“Mi gama de productos, que es fácil de usar y está diseñada con una gran atención al detalle, así como la formación personalizada que todo el mundo merece, asegurará que nuestras clientas nunca tengan unas cejas recortadas o del montón, sino unas cejas con una forma y un color ideal que se adapte a la perfección a cada una de ellas”, añade la experta en cejas.

¿Quieres conocer más acerca de sus lápices, sombras y otros productos para las cejas? No te pierdas algunos de sus imprescindibles en nuestra galería de imágenes.