Así es Borow, la empresa dónde podrás alquilar vestidos que ya utiliza hasta la infanta Sofía

Cada vez se habla más de esta tienda. Borow es la empresa donde alquilar diversos vestidos. Concretamente, la infanta Sofía lució un vestido floreado en la jura de la Constitución de su hermana, de esta tienda, y por esto se ha vuelto tan popular.

Está en Madrid y tienen página web donde puedes ver y alquilar los diversos modelos que tienen. Es una de las mejores formas para no gastar demasiado en ropa, apostar por la economía circular y mostrar un modelo distinto y muy elegante en tus salidas.

Cómo es Borow, la empresa dónde podrás alquilar vestidos

Su funcionamiento es realmente fácil. Puedes descubrir entre una amplia selección de prendas y accesorios de diseñadores exclusivos. Luego puedes alquilar según días: 4, 6, 8 o 10 días, está claro que si el look no te acaba de convencer, entonces te devuelven el dinero.

Ya puedes estrenar tu look, y posteriormente sólo debes devolver la prenda en la tienda o según el servicio de recogida a domicilio. Como ves, es un trámite sencillo y rápido que te permite ir con un look distinto y original, siempre elegante, y de marca a todos tus eventos.

Ahora que vienen las fiestas navideñas, nada mejor que optar por este sistema, con el fin de no tener que invertir más dinero en ropa que igual te pones dos o tres veces y además tienes espacio en tu armario.

Prendas fuera de serie

La verdad es que tienes mucho para elegir. Hay prendas estilosas, elegantes, atrevidas y fuera de serie que te harán quedar siempre bien, vayas donde vayas.

Como dicen en Borow, los vestidos se alquilan. Según ellos mismos, les interesa la moda y mucho. Una moda sostenible, consciente y responsable.

Es una total alternativa al fenómeno de grandes marcas fast fashion – excesivas colecciones al año, enorme impacto medioambiental, abuso y contaminación de recursos como el agua, sobreproducción…

Las hermanas Joanna y Eva Chen, fundadoras de Borow, han materializado su pasión por la moda sostenible en un proyecto en el que sentir, y no poseer, es lo esencial. No es un servicio económico, pero con el tiempo, verás todo lo que te has ahorrado en la compra de vestidos.

Y puedes ir tranquila a todos lados porque sus modelos son realmente distintos y marcan la diferencia. No vas a pasar desapercibida. Este sistema permite ser siempre más sostenible, y muchos expertos afirman que es la tendencia que crece y que vamos a ver de ahora en adelante.