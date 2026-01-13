Adiós al bob cut: el corte de pelo que rejuvenece a cualquier mujer a partir de los 45 y recomiendan los peluqueros

El corte de pelo que rejuvenece al instante y va a ser moda este 2026 quizás te sorprenderá de una forma que quizás no esperabas. Es hora de saber el cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a una novedad que puede quitarnos años y nos hará estar pendientes de este tipo de peinados.

Un buen corte y color puede quitarte años, de una manera que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver. Con la mirada puesta a una serie de elementos que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Podemos quitarnos años de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos. Son días de apostar por este tipo de cortes de pelo que pueden darnos más de una alegría. Si estás buscando un cambio, no lo dudes, un corte que rejuvenece a cualquier mujer te está esperando.

El bob cut se despide como uno de los más populares

Entre las mujeres de más de 45 años hay un corte de pelo que se ha convertido en uno de los más copiados y pedidos en las peluquerías de medio mundo. Este estilo elegante y cómodo, dos de los elementos que a partir de una edad son determinantes.

Lo primero que se busca a medida que se van sumando años es un corte que no nos quite tiempo. Buscamos estar siempre preparadas en un tiempo récord, pero también con un mantenimiento que no nos coste mucho tiempo para aprovecharlo en lo que realmente queremos.

La comodidad o el hecho de sentirnos cómodas con un tipo de corte que será esencial en estos días que tenemos por delante y que acabará marcando una diferencia importante. Es hora de buscar también esa rapidez a la hora de conseguir un buen básico.

Ese bob cut que representa todos los detalles de un corte que además de cómodo y práctica es de lo más elegante. Da un toque de lo más distinguido y puede acabar siendo la antesala de algo más. De un giro radical que, sin duda alguna, deberemos descubrir en este tipo de peinado.

Este corte de pelo rejuvenece a cualquier mujer y edad

Los cortes a capas añaden volumen y rejuvenecen al instante, con o sin flequillo, este elemento que nos quita años de forma casi inmediata, debemos empezar a pensar en sanear nuestra melena y darle otro aire. Antes que nada, debemos confiar en nuestro peluquero para que pueda darnos algunos consejos esenciales a la hora de encontrar ese corte a capas que queremos lucir.

De igual forma, los expertos de Mipelazo han sido capaces de recopilar los cortes de capas más populares para darnos una idea de todo lo que podemos conseguir. Prácticamente sin tocar el largo, si lo único que queremos es sanear las puntas y consiguiendo un cambio de estilo de forma inmediata.

Corte en capas corto. Si tienes el pelo cortito o pretendes que así sea, te proponemos:

A 90º. Todo el cabello tiene la misma medida. Los mechones se peinan perpendicularmente a la cabeza y todos se cortan a la misma distancia de esta.

A 45º. Las capas inferiores son más cortas, formando un ángulo de 45º respecto al suelo para conseguirlo a la hora de cortar.

Dos capas. El corte tiene dos puntos sobre los que trabajar.

Es un corte de pocos centímetros de longitud pero con mechones muy desfilados. Suele ir más largo por delante.

Capeados en media melena. Lo más habitual, cómodo, vistoso y, en definitiva, equilibrado.

Liso

Look despeinado de mechones muy finos y despuntados.

Carré plongeant. Largo por delante y más cortito por detrás.

Desde el flequillo. Este es el que da la medida de salida de las capas.

Capas horizontales. Muy difícil de conseguir pero con resultados espectaculares y capas muy marcadas.

Dale vida a tu look con un corte vistoso.

Rizado