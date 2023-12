El abrigo más versátil de Stradivarius: pega con cualquier look

Siempre vale la pena ver el catálogo de la firma Stradivarius, ya que las colecciones de esa marca suelen incluir interesantes opciones para un público muy variado. Y una de las alternativas para el invierno que más nos ha gustado es el abrigo más versátil de Stradivarius.

Es largo y recto, disponible tanto en color gris mezcla como en color gris marengo. Es perfecto para los días en los que estás varias horas fuera.

Este abrigo, ideal tanto para ir a la oficina como para salir con tu pareja o tus amigas gracias a su estilo y sus tonos versátiles, representa la elegancia llevada al extremo. Está elaborado con un tejido suave al tacto, y se caracteriza por una superficie mayormente irregular hecha a base de hilos rizados y pequeños nudos. Así lo detalla la propia firma en su página web.

Cómo es el abrigo más versátil de Stradivarius

Cualidades destacables

Este modelo viene con cuello solapa y manga larga, con unos falsos bolsillos delanteros de vivo y unas bonitas costuras marcadas. Asimismo, posee un cierre frontal con botones combinados a contraste y cuenta con una caída que se prolonga hasta las rodillas.

Respecto a las tallas, puedes comprarlo en XS, X, M, L y XL. Lo mejor es revisar la guía de tallas del portal oficial de Stradivarius. Aunque es una prenda que puedes ponerte en una talla o dos tallas más grandes, lo ideal es que encuentres la que va contigo.

Deberías mirar las medidas de cada una de ellas y compararlas, centímetro en mano, con algún abrigo que te quede bien.

Materiales de primera

La calidad de este producto está fuera de toda duda, y es que como muchos de los artículos diseñados para las bajas temperaturas que comercializa Stradivarius son fabricados con 100% poliéster. Esa tela es capaz de aislar tu cuerpo del frío de forma efectiva durante largos períodos. Si sabes que vas a estar a la intemperie, es casi obligatorio ponerte este abrigo encima de tu outfit.

En cuanto a los cuidados, recomiendan lavarlo a máquina únicamente a una temperatura máxima de 30° C y en centrifugado corto. Desaconsejan usar lejía o blanqueador y tampoco deberías limpiarlo en seco. No utilices la plancha a más de 110° C ni la secadora ya que podrías dañar el abrigo. Si tienes otra duda, conviene que consultes a un profesional. O ponerte en contacto con Stradivarius.

Descubre: precio, envío y devoluciones

El precio de este abrigo más versátil de Stradivarius es de 59,99 euros. Recuerda que los gastos de envío a la tienda son totalmente gratuitos, y por gastar más de 30 euros no pagarás nada de nada si seleccionas un envío a los puntos de recogida o a domicilio. Es decir, 59,99 euros es el precio final. No importa cómo lo envíen.

Luego, tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución o el cambio. Siempre que estés insatisfecha con la talla o con el color, puedes realizar la devolución desde una cuenta registrada en la web.

Otra solución es devolverlo en la tienda, acercándote a cualquiera de los locales de Stradivarius en el país con tu ticket de compra.

Con miles de prendas

Tales abrigos, que puedes comprar en dos colores, gris mas fuerte y gris más claro, es versátil, por esto te lo pondrás tanto para ir a la oficina con vaqueros y deportivas, como si lo que quieres es abrigarte para ir a una fiesta. Es entonces perfecto con vestido, falda, con shorts y todas aquellas prendas que te pondrás para salir durante el año que viene.