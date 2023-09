La moda es cuestión de etapas. De colores, trajes, prendas y otros que se renuevan al paso del tiempo, y otros que vuelven. En este caso, si hay colores que estarán en tendencia, debes repasar y saber los 5 colores que caerán en el olvido este otoño y por tanto es mejor que no te pongas.

Seguro que algunas tonalidades se seguirán llevando pero otras no. Ya puedes tomar buena nota sobre ello.

Los colores que caerán en el olvido este otoño

Mostaza

Aunque el amarillo sigue en boga no así el color mostaza. Tuvo su apogeo hace un tiempo pero ahora está mucho más en desuso. De manera que ya lo puedes dejar a un lago y apostar por el amarillo pues al parecer sigue teniendo mejor tirada. Hay todavía prendas de este color por diversos lugares pero también notarás que mucho menos.

Neón

Ya hace tiempo que el neón, en maquillaje y ropa era una de las tendencias. Ofrecía un aspecto siempre diferente y atrevido a diversos looks. Ahora parece que no se llevará tanto. Por lo que no hace falta que te pongas estos colores algo más chillones y fosforescentes, que ya no son tendencia.

Rosa chicle

La explosión de Barbie ha coincidido con el verano y el rosa chicle estaba en todas partes. En zapatos, camisetas, looks en el pelo, maquillaje y complementos. También hasta en el mobiliario de casa con el fin de emular la casa de la muñeca.

Pero esto empezará a pasar a la historia, por el momento, y este otoño debemos dejar el rosa chicle que tanto nos ha acompañado hace tan sólo unas semanas. Apuesta por un rosa algo más claro, especialmente en americanas y blazers.

Colores pastel

No es que desaparezcan todos , pero por ejemplo el azul clarito ya no ser verá tanto en la ropa. Si tienes aquella camisa azul de toda la vida es posible que te la puedas poner en trajes chaqueta, pero no abuses de ella porque estarás totalmente out. Así que lo mejor es que apuestes por otros colores paste como los naranjas que siguen de moda.

Berenjena

Las diversas tonalidades de morado, lila o berenjena se vieron más el pasado año. Ahora ya no se llevan tanto pero sí algunos tonos de lila algo más claro. Por esto deberás apostar por otros colores. Hay muchos y bien parecidos.

Por el contrario, el rojo, el plateado o metálico o bien el negro sí están de moda.