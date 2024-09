Además de su colaboración con los Windsor, Will Warr es director creativo de su propia productora publicitaria. También se dedica a la filmación de bodas y, recientemente, ha creado una serie de vídeos sobre gastronomía en colaboración con un amigo. «Su enfoque es siempre el mismo: buscar la autenticidad y plasmar los momentos más humanos de cada situación, una característica que ha sido clave para sus colaboraciones con la realeza», señalan los expertos.

En lo personal, Will Warr está casado con Sarah Warr desde 2022. La pareja contrajo matrimonio en una boda del que no se conocen demasiados detalles. Fruto esta relación Warr se convirtió en padre de niño que está a punto de cumplir dos años. Me siento increíblemente bendecido en mi primer Día del Padre por tener un hijo tan especial. Además de una mujer inspiradora y nuestro primer hogar juntos. Un pequeño adelanto del primer fin de semana de locura en nuestra nueva vida. Hay muchas cosas que queremos hacer, todas ellas 10 veces más frenéticas persiguiendo a un bebé de 9 meses. Fred lleva la batuta y ser su padre es lo mejor que puede haber», compartió con sus seguidores en redes en el que fue su primer Día del Padre.