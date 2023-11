El curioso vínculo entre el príncipe Enrique y Matthew Perry

La muerte de Matthew Perry hace unos días conmocionó a muchos de los seguidores de la mítica serie Friends entre los que se encuentra, curiosamente, el príncipe Enrique. El hijo menor del rey Carlos de Inglaterra es uno de los fans de la producción y, en concreto, tenía una especial conexión con el personaje de Chandler, al que interpretaba Matthew Perry. Así lo reveló él mismo en su polémico libro de memorias, Spare, donde habló de que se sentía identificado con él.

El actor Matthew Perry posando. / Gtres

Según contó, el duque de Sussex no solo era un fanático de la serie, sino que vio todos los episodios en una de las etapas más complicadas de su vida, durante el año 2013, cuando estuvo alejado durante un período de sus obligaciones oficiales. Tal como desveló, la serie le ayudó a despejar la mente y lidiar con los ataques de pánico que le daban tras haber estado en Afganistán.

El hermano del príncipe de Gales comentaba que él mismo se sentía como ‘un Chandler’ y que incluso estuvo enamorado secretamente de la actriz Courtney Cox, que interpretaba el papel de Mónica Geller en la producción. Es más, en su biografía, escribió que una noche acabó durmiendo en el sofá de la actriz en 2016, aunque le costó asimilarlo, porque se sentía como Chandler. La intérprete no dudó en hablar sobre este encuentro con el duque de Sussex y, en unas declaraciones al portal Variety dijo que efectivamente se quedó unos días en su casa y que era una persona muy agradable.

El príncipe Enrique con Meghan Markle en una imagen reciente. / Gtres

El príncipe Enrique nrique consideraba que entre Chandler y él había muchas similitudes, como la capacidad de recurrir al sentido del humor para afrontar algunas situaciones complicadas. De hecho, él mismo tuvo que soportar el desagradable trance del divorcio de sus padres cuando era muy pequeño y después la trágica muerte de su madre, uno de los peores varapalos de su vida, sin duda.

En el documental del año 2017 Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, Enrique habló de esta cuestión: «Llegó un punto en el que nuestros padres se separaron y nosotros dos estábamos entre ellos, y nunca vimos a nuestra madre lo suficiente, o nunca vimos a nuestro padre lo suficiente. Hubo muchos viajes y muchas peleas en el asiento trasero con mi hermano, que yo ganaría. Había que lidiar con todo eso, pero no pretendo insinuar que seamos los únicos, soy consciente de que le pasa a mucha gente, pero es una forma diferente de crecer», dijo.

Una noticia inesperada

La muerte de Matthew Perry a los 54 años ha supuesto una de las noticias más tristes para el panorama artístico. A pesar de llevar muchos años dedicado al mundo del espectáculo y haber participado en numerosos proyectos, su papel como Chandler Bing en la serie Friends es, sin duda, el que más definió su carrera. Poco después de su muerte, sus compañeros de reparto se pronunciaban sobre la triste noticia y declaraban estar absolutamente devastados por su fallecimiento.