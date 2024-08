La ‘vieja guardia’ que vela por la monarquía de Carlos III

Siempre se ha dicho que, entre los planes de Carlos III para su reinado, era reducir el número de miembros de ‘La Firma’, con el objetivo de que la monarquía fuera una institución más moderna y útil. La marcha de los duques de Sussex y la polémica del príncipe Andrés borraron de un plumazo tres efectivos importantes para la Corona, a lo que hay que añadir que la situación de salud del propio Carlos III y de la princesa de Gales ha puesto a la institución en punto bastante delicado. La propia princesa Ana -que también ha estado ausente por su accidente con un caballo-, ya dijo hace algunos meses que no le parecía la mejor idea reducir el número de miembros con capacidad de representar al rey. El tiempo y las circunstancias le han dado la razón, al menos en parte.

A día de hoy, la monarquía de Carlos III tiene un claro problema generacional. Por un lado, están los mayores -con el propio monarca a la cabeza- y, por otro, los jóvenes, encarnados por los príncipes de Gales. No podemos contar a los hijos de Kate Middleton y Guillermo porque aún son pequeños, pero ellos serán los que asuman la carga de la agenda en el futuro. Una agenda amplia que no podrán abarcar porque, en principio, no hay previsión de que se ofrezca la posibilidad de ejercer labores de representación a otros miembros destacados de la familia, como las princesas Beatriz y Eugenia o los hijos de los duques de Edimburgo. Precisamente, el príncipe Eduardo y su esposa son la generación que enlaza los dos extremos.

Fotografía oficial de la coronación del rey Carlos III. (Foto: Gtres)

La vieja guardia de Carlos III

Aunque, como es obvio, los príncipes de Gales y, en menor medida, la princesa Ana y los duques de Edimburgo, son los que acaparan el mayor protagonismo dentro de la institución, Carlos III y Camila aún cuentan con una ‘vieja guardia’ que se remonta a los tiempos de la Reina Isabel II. Una época en la que la Familia Real era mucho más extensa y abarcaba un número sustancial de compromisos -también de gastos, obviamente-.

Dentro de esta ‘vieja guardia’, que apareció perfectamente retratada en las fotografías oficiales de la coronación del monarca en mayo de 2023, hay una figura que destaca por encima de las demás, sobre todo, para el rey Carlos III y para su esposa. Se trata de la duquesa de Gloucester, uno de los miembros más apreciados por el monarca y por Camila, a quien suele acompañar en numerosos actos.

Los duques de Gloucester, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La duquesa de Gloucester ha sido recientemente reconocida por el rey, que la ha nombrado Dama Real Compañera de la Noble Orden de la Jarretera. Un detalle que refleja su confianza y cariño. La esposa del duque de Gloucester es uno de los miembros de segunda línea más activos, ya que apoya a más de 60 organizaciones en los ámbitos de las artes, el ejército, los deportes, la salud, el bienestar y la educación.

Por su parte, el duque de Gloucester, que cumple esta semana 80 años, es el hijo menor del anterior duque de Gloucester y la princesa Alicia. No estaba destinado a heredar el título, pero su hermano Guillermo falleció en un accidente aéreo, por lo que él se convirtió en duque tras la muerte de su padre. Nunca fue educado para ser un ‘working royal’, pero supo adaptarse a las circunstancias, igual que hizo la Reina Isabel.

El duque de Kent, en un acto. (Foto: Gtres)

Además de los Gloucester, hay otros dos royals que apoyan al rey Carlos III en sus funciones oficiales. Se trata del duque de Kent y la princesa Alexandra, que formaron parte de uno de los retratos que el Palacio de Buckingham publicó con motivo de la coronación del monarca.

El duque de Kent, primo de la Reina Isabel, es uno de los royals con mayor trayectoria institucional. Ha sido miembro activo de ‘La Firma’ desde que se retiró del ejército en 1976 y sigue siendo un gran apoyo para la Corona. Por su parte, la princesa Alexandra, Lady Ogilvy, es la hermana del duque de Kent y del príncipe Michael de Kent -que no desempeña ya labores de representación-, y ha desarrollado una larga trayectoria como miembro de la Familia Real, en iniciativas relacionadas fundamentalmente con la sanidad y las artes.

La princesa Alexandra. (Foto: Gtres)

Una vieja guardia que ha servido de salvavidas -junto al impagable compromiso y buen hacer de la princesa Ana- para el rey Carlos III en un momento crítico para la Corona. Ellos representan el enlace entre el pasado y el futuro, la presencia del legado de la Reina Isabel en un reinado que intenta adaptarse a los nuevos tiempos a un ritmo a veces demasiado rápido.