El 2025 comenzó de una manera un tanto intensa para Tatiana de Grecia. La ex mujer del príncipe Nicolás pasó un 2024 muy complicado, marcado por la separación del hijo de la reina Ana María y la repentina desaparición de su hermano Attilio Brillembourg. A esto hay que añadir la boda de Nicolás con Chrysi Vardinogianni, que se celebró hace pocas semanas. Sin duda, un cóctel de acontecimientos que han repercutido en la vida de la venezolana.

A pesar de su divorcio y del nuevo matrimonio de su ex, Tatiana ha decidido permanecer en Grecia, aunque sí que se ha mudado de casa. La ex nuera de la reina Ana María tiene un vínculo muy especial con el país y cuenta con un nutrido grupo de amigos allí. No obstante, en los últimos días ha hecho un viaje muy especial del que ella misma ha dado detalles en sus redes sociales.

El viaje de Tatiana Blatnik

La ex de Nicolás es muy activa en su perfil, donde comparte fotografías y mensajes relacionados con sus actividades diarias, sus planes y sus proyectos personales.

Tal como ella misma ha revelado, acaba de estar en Colombia, en concreto, en Cartagena de Indias: «Volviendo a las raíces», ha escrito Tatiana en su perfil junto a una imagen del centro de la ciudad que ha publicado en las stories de su cuenta. Además, también ha publicado un vídeo de un grupo de artistas durante un espectáculo musical y de baile.

Fotografía de Cartagena de Indias. (Foto: Tatiana Blatnik)

La ex nuera de Ana María de Grecia ha realizado este viaje en compañía de su madre, que se ha convertido en su mejor apoyo en los últimos tiempos. Blanche Bierlein ha estado a su lado desde que se separara del príncipe Nicolás y ha sido una de las personas que más la ha ayudado.

La princesa ha querido agradecer este apoyo en más de una ocasión, por ejemplo, el pasado mes de diciembre, cuando le dedicó unas bonitas palabras a través de su cuenta en las redes: «Hoy te celebro en todos los sentidos: mi mejor amiga, mi mamacita, mi cómplice más genial, la más cariñosa y generosa, mi confidente, estilista, compañera de viajes, bailarina, preparadora de margaritas, chef; solo algunas de nuestras aventuras desde Uruguay hasta México, Italia y más allá. Estoy tan feliz de tenerte como mi madre, y ahora tenerte cerca en Atenas. Hoy te celebro a ti y a tu luz (porque sin ti no existiría yo, ¡es broma!)», escribió para felicitarla por su cumpleaños.

La madre de Tatiana ha sido fundamental para que ella pueda empezar una nueva vida tras el divorcio. Ella la ha ayudado en su mudanza y en todo el proceso para dejar atrás su etapa como miembro de la familia real de Grecia.

Tatiana Blatnik con Lina Botero. (Foto: Tatiana Blatnik)

Un encuentro especial

Además de su madre, en este viaje Tatiana ha contado con la compañía de una anfitriona de lujo. Tal como aparece en una de las fotografías que ella misma ha compartido, ha estado apoyada por Lina Botero Zea, hija de Fernando Botero, uno de los artistas más conocidos a nivel internacional y fallecido en 2023. Lina es, además de hija del escultor, de Gloria Zea, destacada mecenas y gestora cultural.