Sabíamos que el rey Carlos III tenía entre el personal a su servicio a algunos hombres de gran atractivo, como es el caso del caballerizo mayor del monarca, Johnny Thompson, pero ahora acabamos de conocer que en la Guardia Real había un integrante con orígenes españoles y que, además, acaba de ser elegido Míster Inglaterra 2024. Se trata de Manuel Alcántara Turner que, el pasado 20 de agosto consiguió el título al hombre más atractivo de Inglaterra en una gala que se celebró en Leicester. Un certamen en el que participaron hasta 150 candidatos, dispuestos a alzarse con el título al más guapo.

Malagueño de nacimiento y de padre británico, Manuel Alcántara creció en la localidad de Manilva, donde se conocieron sus padres. Sin embargo, con el tiempo, su familia tomó la decisión de dejar España y trasladarse a Newcastle. Con 15 años apostó por dejar el colegio y dedicarse a la vida militar. Manuel ingresó en el ejército a los 16 años y se le destinó a Windsor. Además de tener una destacada formación militar, Manuel ha estado fuera de Reino Unido en varias ocasiones, en concreto, en Kenia y, además, ha ayudado a entrenar a soldados ucranianos de cara al conflicto con Rusia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mr World (@mrworld.official)

Hace unos días, Manuel hizo unas declaraciones al programa Zapeando en las que explicó los motivos por los cuales decidió presentarse al concurso de belleza. Según contó, su pasión es el ejército, pero, como su madre le decía siempre que era muy guapo, quiso probar suerte. «Fui al trabajo y les pregunté a mis compañeros si creían que tenía el atractivo suficiente para entrar en la competición. Y me animaron», contó Manuel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @pageants.uk

Una decisión que le ha puesto en el foco mediático -su teléfono no para de sonar y su vida ha cambiado-, aunque entre sus planes no está dedicarse de manera profesional a ser modelo o nada relacionado, sino que quiere seguir sirviendo como soldado: «Mi objetivo es dar la vida por Inglaterra», ha sentenciado el joven, aunque no descarta poder dedicar algo de tiempo a esta nueva faceta. «Voy a intentar compaginar ambas cosas, pero si tuviera que elegir… el ejército es mi pasión y es lo que me hace feliz», ha dejado claro. De hecho, próximamente, tendrá que competir en el certamen de Míster Mundo, que se va a celebrar en el mes de noviembre en Vietnam.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manu Turner (@manuelalcantaraturner)

En su trabajo como soldado de la Guardia Real Británica, Manuel Alcántara ha participado en algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de la monarquía reciente, como, por ejemplo, el funeral de la Reina Isabel en septiembre de 2022, o la coronación del rey Carlos III. «He estado a cargo de tareas para la coronación del rey y para el funeral de la Reina Isabel, así como el desfile del último cumpleaños de Isabel II», ha explicado Manuel.