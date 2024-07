Sarah Ferguson se ha convertido en los últimos días en protagonista de las redes sociales por dos motivos diferentes. La duquesa de York ha compartido un entrañable mensaje dedicado a la princesa Diana de Gales en el que habría sido su cumpleaños pero, además, hace unos días, fue su hija menor, la princesa Eugenia de York, la que recurrió a su perfil personal para darle las gracias por todo su apoyo en un una de las cuestiones más complicadas que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida: la escoliosis.

Este 1 de julio, coincidiendo con el cumpleaños de Diana de Gales, Sarah Ferguson ha querido hacerle una bonita dedicatoria a la anterior princesa de Gales, con la que mantenía una relación muy estrecha. La duquesa de York ha compartido en su perfil una fotografía junto a la madre de los príncipes Guillermo y Harry, y ha escrito unas bonitas palabras: «Feliz cumpleaños a mi querida amiga, Diana. Eras un pilar de luz y amor. Y qué legado has dejado atrás. Siempre recordaré nuestras risas y el espíritu gemelo y amable que encontré en ti. Estoy seguro de que siempre nos cuidas. Descansa en paz amiga».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Ferguson (Fergie) (@sarahferguson15)

Por el momento, Sarah Ferguson ha sido la única que ha publicado algún mensaje de felicitación en recuerdo de Diana de Gales, que habría cumplido 63 años. La princesa falleció el 31 de agosto de 1997 en un trágico accidente de coche en París, cuando estaba a punto de terminar sus vacaciones de verano y se iba a reunir con sus hijos, que se encontraban en el Castillo de Balmoral.

La dedicatoria de Eugenia de York

No ha sido el único mensaje del que la ex mujer del príncipe Andrés ha sido protagonista. Hace unos días, la princesa Eugenia aprovechó la celebración del Día Internacional de la Escoliosis para compartir una fotografía junto a su madre, acompañada de un bonito mensaje: «Le agradezco a mi madre la confianza que me ha transmitido. Ella eliminó todo el estigma alrededor de tener escoliosis y me quitó el miedo y la ansiedad a ser diferente. Le estoy eternamente agradecida», ha escrito la princesa Eugenia en su perfil público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Eugenie (@princesseugenie)



La hija menor de los duques de York sufrió escoliosis cuando era una niña y, en más de una ocasión, ha hablado de cómo vivió esta enfermedad y de cómo de su paso por quirófano cuando apenas tenía 12 años. Por suerte, el buen hacer de los facultativos hizo que la intervención fuera todo un éxito y, a raíz de esto, Eugenia se ha volcado con muchas iniciativas relacionadas con este tema, para dar visibilidad a la enfermedad y a los afectados por esta dolencia. De hecho, incluso el día de su boda en la Capilla de San Jorge en Windsor, lució un vestido con un escote en la espalda que dejaba a la vista las cicatrices de su intervención.