Sarah Ferguson ha rechazado participar en una edición especial de uno de los programas más destacados de la televisión británica, Stictly Come Dancing. Tal como ha trascendido, a la duquesa de York se le ha propuesto formar parte en el especial por el 20 aniversario del programa, pero la ex mujer del duque de York ha rechazado la oferta. Según han publicado medios británicos, a pesar de que Sarah Ferguson es un rostro habitual en la televisión británica e incluso ha ejercido como presentadora, no ha querido participar en este programa, porque «no considera ofertas de reality shows».

Una respuesta inesperada, debido a la reciente trayectoria de la ex cuñada del rey Carlos III en la pequeña pantalla y, sobre todo, si se tiene en cuenta que este programa de la BBC es uno de los favoritos de la reina Camila, pero también de otros miembros de la Familia Real.

Sarah Ferguson, en una gala en Cannes. (Foto: Gtres)

Strictly Come Dancing se encuentra entre los espacios preferidos de la esposa del rey Carlos III, pero también le gustaba mucho a la Reina Isabel. Algo que no es de extrañar, si se tiene en cuenta que la monarca era una fanática de la música y que le gustaba mucho el baile, tanto que, su canción preferida era Dancing Queen del grupo sueco ABBA. De hecho, la princesa Ana le confesó a la bailarina Nadiya Bychkova que le encantaba el programa y que le gustaría mucho participar en él. «Ella es fan de Strictly y quiere participar en el espectáculo, me lo dijo. Creo que sería buena, tiene mucha personalidad, ¿no?», contó la bailarina en unas declaraciones al tabloide The Sun.

El año pasado se publicó que la princesa de Gales hizo una visita privada al set del programa, en compañía de sus hijos menores, los príncipes Charlotte y Louis. Una visita en la que pudieron conocer a los jueces del espacio, a varios de los bailarines y a los presentadores. En conversación con el citado medio, una de las juezas contó que los hijos menores de Kate Middleton son encantadores y que disfrutaron mucho con la visita. Aunque se hicieron fotos, las instantáneas nunca han visto la luz, al menos, por ahora.

La reina Camila, en una visita a ‘Strictly Come Dancing’. (Foto: Gtres)

De momento, no ha trascendido si hay algún motivo concreto por el que la duquesa de York ha decidido rechazar la oferta del programa, dado que la ex mujer del príncipe Andrés es un rostro habitual de la pequeña y está muy acostumbrada a los focos. Según los medios británicos, el equipo de Sarah Ferguson se ha limitado a decir que la duquesa no participa en realities, sin entrar en más detalles.

Mientras tanto, la duquesa de York continúa muy volcada en sus diferentes proyectos, sobre todo, los relacionados con la escritura, así como en su familia. Sarah Ferguson es uno de los mayores apoyos del príncipe Andrés, que vive sus horas más bajas desde que fuera apartado de la Familia Real a raíz del caso Epstein, y que solamente participa en actos de carácter privado.