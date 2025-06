A pesar de la reciente caída del caballo de la princesa Amalia de Holanda, la casa real de los Países Bajos no ha hecho cambios significativos en la agenda de la familia real. El pasado martes, la heredera sufrió un pequeño accidente mientras disfrutaba de una de sus grandes pasiones y, según informaron fuentes oficiales, iba a ser operada del brazo. La reina Máxima se encontraba en un acto oficial cuando recibió una serie de mensajes en los que le informaban de lo ocurrido con su hija mayor y rápidamente salió de la sala durante unos minutos para atender el teléfono. Poco después, desde el departamento de prensa emitían un comunicado en el que se explicaba la situación de la princesa de Orange.

El estado de Amalia de Holanda no reviste gravedad, aunque no por ello ha dejado de generar preocupación en su familia, sobre todo, cuando se reveló que iba a tener que pasar por quirófano a raíz de la fractura del brazo. De momento no han trascendido declaraciones de la heredera tras el accidente, pero los que sí que han hablado han sido sus padres.

Amalia de Holanda en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

El rey Guillermo informa sobre el estado de su hija

Tanto Guillermo como Máxima han continuado con su agenda con normalidad, dado que la situación de la princesa de Orange es estable y no reviste ningún tipo de gravedad. El monarca ha participado este miércoles en varios compromisos oficiales y los periodistas han aprovechado para preguntarle por el estado de su hija mayor.

Tal como ha recogido el periodista Rick Evers en un vídeo publicado en sus redes sociales, el rey Guillermo ha dicho que la princesa de Orange se encuentra bien: «Lo lleva con mucha tranquilidad», ha dicho el monarca, que ha asegurado que tanto él como su esposa están muy orgullosos de ella. No obstante, no ha querido dar más detalles sobre la intervención a la que se ha tenido que someter la heredera, ni tampoco sobre cuándo podrá retomar su vida con normalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

Por su parte, la reina Máxima también ha participado en algunas citas oficiales y no ha dudado en atender a los medios cuando le han preguntado por su hija: «Se encuentra bien. Ahora no lo sé, por supuesto, porque no estoy con ella, pero está bien», ha dicho la argentina, que ha agradecido el interés de la prensa por la salud de la princesa de Orange.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

Cambios en la agenda

En principio no se han hecho cambios relevantes en la agenda de la casa real. Tanto el rey como la reina han continuado con sus compromisos con normalidad, pero desde el departamento de comunicación sí que han confirmado que la sesión de fotos prevista para la próxima semana va a tener que posponerse. En principio y salvo que haya más cambios, el posado con el que la familia real marca el inicio del verano se llevará a cabo la última semana de junio en los jardines de su residencia oficial.