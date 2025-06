Máxima de Holanda no ha podido cancelar su demandada agenda oficial para estar junto a su hija, la princesa Amalia, que hace unas horas tuvo un aparatoso accidente tras caerse de su caballo. La mujer de Guillermo de Holanda, ha reaparecido este 11 de junio en la Cumbre Mundial del Foro de Bienes de Consumo, en Ámsterdam, donde se ha pronunciado sobre el estado de salud de su primogénita.

Máxima reaparece tras el accidente de su hija

A última hora del pasado 10 de junio del 2025, trascendió a los medios de comunicación que la heredera al trono neerlandés sufrió un accidente mientras disfrutaba de su gran pasión: la hípica. Concretamente, la hija de Máxima y Guillermo de Holanda se fracturó el brazo, lo que supuso una gran preocupación entre los ciudadanos holandeses. Según contó De telegraaf, esta no ha sido la única caída de Amalia en un caballo. De hecho también llegó a torcerse un tobillo y a dislocarse el hombro. «¿Sabes lo que dicen? No eres amazona hasta que te has caído siete veces. Soy casi quien soy a caballo. Si de verdad quieres conocerme, tienes que verme montar», llegó a confesarle la princesa a Claudia de Breij.

Máxima de Holanda reaparece tras la caída de su hija. (FOTO: GTRES)

Minutos después de que se conociera la noticia, el periodista Rick Evers, especialista en los asuntos de la Familia Real de los Países Bajos, la caída del caballo fue tan grave que rápidamente tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Utrecht (UMC), donde fue sometida a una intervención quirúrgica inmediata. Tras ello, la Casa Real de Holanda emitía un comunicado sobre su estado de salud para aclarar el motivo por el que tuvo que se trasladada a un centro hospitalario. «La princesa de Orange se fracturó hoy el brazo tras caerse de su caballo. Será operada en el hospital UMC Utrecht. En cuanto quede claro cuáles serán las posibles consecuencias para sus compromisos oficiales se dará más información», rezó el escrito.

A pesar de este incidente su madre, la reina Máxima de Holanda, ha continuado su agenda oficial y ha asistido a un evento en Ámsterdam donde ha querido trasladar tranquilidad por el estado de salud de su primogénita. Aunque ha reaparecido visiblemente seria, la mujer del monarca de Países Bajos ha dejado claro que su hija «está bien». La prueba de ello es que ha seguido adelante con sus compromisos y su trabajo, la razón por la que no está al lado de su hija, tal y como ella misma ha reconocido: «No puedo estar con ella, pero se encuentra bien».

Amalia de Holanda en Madrid. (Foto: Gtres)

Precisamente, la mujer de Guillermo de Holanda se encontraba en un acto oficial cuando recibió la noticia del accidente de su hija. De hecho, decidió apartarse en el salón del palacio de Noordeinde, donde se encontraba, para hacer una llamada telefónica, aunque posteriormente regresó.