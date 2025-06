Comunicado urgente de los reyes de Holanda tras la caída de la princesa Amalia

Máxima de Holanda ha retomado su agenda tras el viaje de los reyes a la República Checa con un inesperado contratiempo. La esposa de Guillermo de los Países Bajos ha participado en una conferencia sobre bienestar estudiantil de la Fundación Mind Us, de la que es presidenta de honor. Un compromiso normal en su agenda que se ha visto interrumpido por una noticia relacionada con su hija mayor.

Tal como ha anunciado el periodista Rick Evers y han confirmado fuentes oficiales después, la argentina ha recibido una llamada en la que le han anunciado que la princesa de Orange ha sufrido un accidente mientras montaba a caballo. Una noticia que ha generado cierta alarma en un primer momento, aunque después se ha podido saber que la situación de Amalia no reviste gravedad. No obstante, la primera reacción de la reina fue de preocupación, como es lógico. A pesar de esto, la madre de Amalia continuó con el compromiso con normalidad, una vez le transmitieron que el estado de la princesa era bueno y que no había motivo para alarmarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

En un comunicado emitido por el departamento de prensa de la familia real se han dado algunos detalles del estado de la princesa: «La princesa de Orange se ha fracturado la parte superior del brazo al caerse de su caballo. Será operada en el UMC Utrecht», reza el texto, en el que se explica que más adelante se dará más información sobre la evolución del estado de la heredera y cómo afectará esta situación a su agenda.

Amalia de Holanda en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin cambios en la agenda

A pesar de la caída de la princesa Amalia, desde la casa real no han anunciado cambios en los compromisos previstos tanto para el rey como para la reina. Máxima de Holanda tiene varios actos este miércoles, pero no tiene más citas hasta la próxima semana. En el caso del rey, también tiene algunos actos oficiales hoy, pero está libre de compromisos públicos hasta el día 17. Por tanto, ambos podrán estar muy pendientes de la evolución de su hija mayor tras su intervención.

La reina Máxima de Holanda en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Un nuevo traspiés

Esta caída del caballo supone un nuevo contratiempo en la vida de la princesa de Orange quien, en los últimos tiempos ha estado en el punto de mira por estar en el foco de una conocida organización criminal. Amalia tuvo que dejar sus estudios en Ámsterdam y trasladarse de incógnito a Madrid durante un tiempo después de recibir una serie de amenazas. Fue el propio rey Guillermo el que confirmó que había sido así en una visita de Estado de don Felipe y doña Letizia a los Países Bajos. El monarca agradeció su hospitalidad al Ryy de España.

La princesa pasó una temporada en nuestro país en la que pudo disfrutar de bastante anonimato y tranquilidad, con visitas recurrentes de su madre y sin estar en el foco de los medios.