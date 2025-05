Las dos graduaciones de sus nietos a las que sí acudió la Reina Sofía

La Reina Sofía fue una de las grandes ausentes a la graduación de la infanta Sofía en el Atlantic College de Gales. Solamente los Reyes don Felipe y doña Letizia viajaron al Reino Unido para acompañar a la benjamina de la Familia Real en su adiós a esta primera etapa fuera de casa, aunque Sofía recibió un vídeo como sorpresa por parte de su hermana, la princesa de Asturias, que todavía sigue centrada en su crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano.

Leonor no pudo acompañar a su hermana en este importante día, como sí que hizo Sofía cuando ella terminó sus estudios en Gales. Sin embargo, ella no fue la única que no asistió a la graduación. La madre del Rey Felipe VI tampoco lo hizo, pero lo cierto es que su presencia no se esperaba. Doña Sofía no estuvo en la ceremonia de graduación de la princesa de Asturias, por lo que nada hacía pensar que pudiera acudir a la de la infanta. No obstante, sí que ha participado en las graduaciones de otros de sus nietos.

La Reina Sofía en Suiza. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, en la de Irene Urdangarin, que se celebró poco después de la de Leonor. Tanto doña Sofía, como el Rey Juan Carlos y otros miembros de la familia del Rey viajaron a Ginebra para arropar a la hija menor de la infanta Cristina en su cierre de etapa en la Escuela Internacional de Ginebra, en la que también estudiaron sus tres hermanos. Fue en junio de 2023 cuando se celebró la graduación, coincidiendo, además, con el 18 cumpleaños de Irene. Los Reyes don Felipe y doña Letizia y sus hijas fueron los grandes ausentes.

No se tiene constancia de que doña Sofía asistiera a las graduaciones de los otros tres hijos de la infanta Cristina, Juan, Pablo y Miguel, pero sí se sabe que la madre del Rey estuvo en la de su nieto mayor, Felipe de Marichalar.

La Reina Sofía en Suiza con su nieto mayor. (Foto: Gtres)

En este caso, la Reina Sofía se trasladó hasta Virginia para acompañar a su nieto en su cierre de etapa en el prestigioso internado Blue Ridge School. La madre de Felipe VI contribuyó en gran medida a la financiación de los dos cursos de Bachillerato Internacional de su nieto. Felipe (Froilán) contó con la presencia de su abuela, pero también de su hermana y de sus padres, que no dudaron en reunirse por este feliz acontecimiento.

Preview of a longer graduation video to come. pic.twitter.com/1gEi1Yushk — Blue Ridge School (@blueridgeschool) May 30, 2017

La ceremonia siguió un esquema típicamente americano, con entrega de diplomas, discursos y un baño en el lago, que se consideraba toda una tradición. No estuvo en esta ocasión su abuelo, el Rey Juan Carlos, a quien está muy unido. De hecho, vive en estos momentos también en Abu Dabi.

A pesar de que doña Sofía estuvo en la graduación de su nieto mayor en Virginia, tampoco se tiene constancia oficial de que asistiera a la de Victoria Federica, aunque esto no significa que no lo hiciera.