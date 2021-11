El mensaje oculto en el llamativo look de la Reina Sofía en El Escorial

La Reina Sofía retoma su agenda oficial en el marco de las actividades de la Casa de S.M. el Rey en una semana clave para la familia real. Unos días especialmente intensos para la Corona, debido al viaje de Estado de don Felipe y doña Letizia a Suecia que, en parte, ha provocado que la madre de Felipe VI tenga que ejercer como ‘suplente’ en su ausencia. La realidad es que, de un tiempo a esta parte y, comparado con años anteriores desde la abdicación del Rey Juan Carlos, la actividad de doña Sofía ha sido bastante frenética como miembro de la familia real, a lo que se suman todos los compromisos en los que participa de la mano de la Fundación Reina Sofía.

Doña Sofía se ha trasladado hasta el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde ha presidido el acto de inauguración de la presentación “Códices del Rey Sabio. VIII Centenario de Alfonso X”, en la Real Biblioteca. Una nueva exposición organizada por Patrimonio Nacional en el marco del VIII Centenario de Alfonso X el Sabio. Se trata de una muestra excepcional con la colección de manuscritos más relevantes de todo el legado literario alfonsí, que se custodian en la Regia Laurentina y que se mostrarán por primera vez juntos al público.

Para esta cita, la esposa del Rey Juan Carlos ha sorprendido con un arriesgado y llamativo look en la gama cromática del morado. La Reina Sofía ha lucido un traje sastre de pantalón en púrpura de raya diplomática -mismo estampado que doña Letizia hace unos días-, bajo el cual se intuía una blusa a tono con un lazo en el cuello a modo de corbata o pussy bow de rayas. Ha completado su look con unas botas de tacón ancho y medio de color negro, cómodas y confortables para la jornada, un bolso de mano también oscuro y un llamativo plumas en color morado, ideal para resguardarse del frío. Se desconoce si la elección de este estilismo monocromático responde a criterios meramente estéticos por parte de doña Sofía pero no sería de extrañar que, dado que en unos días se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, la Reina haya querido mostrar su apoyo a esta causa, ya que el morado es un color que históricamente se asocia con la lucha contra la Violencia de Género.

Este es uno de los actos que Patrimonio Nacional ha llevado a cabo a lo largo de los próximos meses con motivo del VIII Centenario del nacimiento del Rey Sabio. Algunas de las iniciativas son la publicación online de las Cantigas de Santa María o el concierto homenaje al monarca que se celebró el pasado mes de julio.

No es este el único compromiso que doña Sofía tiene en esta jornada. Está previsto que esta tarde, la madre de Felipe VI participe en el Teatro Monumental en un concierto “In Memoriam” al general de brigada del Cuerpo de Músicas Militares Francisco Grau Vegara, en el que participarán, además de la unidad de música de la Guardia Real, las principales unidades de música de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, don Felipe y doña Letizia inician un viaje de Estado a Suecia, como respuesta a la invitación de los reyes Carlos Gustavo y Silvia. Un viaje que tiene por objetivo reforzar las relaciones bilaterales y los lazos entre ambos países y que mantendrá a Sus Majestades en el país escandinavo durante dos días.

Al margen de otro tipo de compromisos, la madre de Felipe VI cerrará su agenda institucional el viernes por la tarde, cuando se traslade hasta la isla de Ibiza para presidir el concierto ‘Música de cámara en las ciudades patrimonio’. Sin duda, un broche de oro para su agenda esta semana, con una de las actividades de las que más disfruta: la música.

